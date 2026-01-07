¿Cuáles son las predicciones de “Los Simpson” para 2026?

Desde su primer capítulo en 1989, Los Simpson llegó a ser una de las series animadas más famosas en el mundo. Además de su irreverente humor, también se ha convertido en un tema viral por sus supuestas predicciones que, años más tarde, ocurrieron en la vida real.

Desde la presidencia de Donald Trump hasta el avance de la tecnología en el trabajo, la longeva serie animada se ha convertido en materia de análisis y debate.

Ahora, a medida que se acerca 2026, fanáticos han vuelto a poner sobre la lupa algunos episodios emblemáticos que podrían estar anticipando tendencias y hechos de este año.

1. Robots en el lugar de trabajo humano

Una de las predicciones más discutidas y reseñadas por el Daily Mail se basa en el capítulo “Them, Robot” (Temporada 23, Episodio 17), emitido originalmente en 2012.

En ese episodio, el millonario Charles Montgomery Burns decide reemplazar a los empleados de la Planta Nuclear de Springfield por robots, quienes terminan volviéndose contra él hasta que los trabajadores despedidos deben volver a salvar la situación.

2. Casas inteligentes

Otro episodio de Los Simpson que ha resurgido en debates virales es “Treehouse of Horror XII” (Temporada 13, Episodio 1), emitido en 2001. En esta historia de terror cómico, la familia Simpson se muda a una casa inteligente controlada por voz que se encarga de facilitarles la vida, aunque con el tiempo se vuelve cada vez más hostil.

3. Turismo espacial

La idea de que los viajes espaciales puedan convertirse en una actividad accesible para el público general también fue explorada en Los Simpson mucho antes de que la industria comercial espacial comenzara a despegar.

En “Deep Space Homer” (Temporada 5, Episodio 2), episodio de 1994, Homero Simpson es seleccionado por la NASA para ir al espacio junto al astronauta Buzz Aldrin con el objetivo de hacer el programa espacial más atractivo para el ciudadano promedio.

4. Nuevos conflictos mundiales

En las redes, circula otra inquietante teoría con la tan temida Tercera Guerra Mundial por la tensión en la geopolítica contemporánea. A lo largo de múltiples episodios, la serie ha hecho referencias humorísticas a un conflicto global de proporciones catastróficas.

En un corto de 1987, por ejemplo, Homer Simpson está convencido de que la Tercera Guerra Mundial ha comenzado y obliga a su familia a refugiarse en un bunker improvisado.

5. Mundial de fútbol 2026

Más allá de estos temas sociopolíticos y tecnológicos, Los Simpson también habría hecho una predicción relacionada con el deporte rey.

En el episodio “The Cartridge Family” (Temporada 9, Episodio 5), emitido en 1997, se muestra un cartel publicitario con la frase “Final mundial entre México y Portugal: duelo para definir al ‘país más grande del mundo’”.

Con el nuevo formato de 48 equipos que debutará en el Mundial de fútbol de 2026 y los grupos ya sorteados, solo sería posible que México y Portugal se enfrentaran en la final si ambos avanzan hasta esa instancia.

Este detalle ha generado entusiasmo entre fanáticos, sobre todo cuando el tenista Novak Djokovic también se aventuró con esa arriesgada predicción.