Personajes de South Park estarán en Fortnite

Epic Games presentó esta semana el primer adelanto oficial del crossover entre Fortnite y South Park, una colaboración que llevará a los personajes de la serie animada al popular battle royale a partir de este viernes.

El anuncio estuvo acompañado por un corto animado inédito y por la confirmación de nuevas mecánicas de juego, contenidos temáticos y ubicaciones especiales que estarán disponibles por tiempo limitado.

Según lo mostrado por Epic, Cartman, Stan, Kyle, Kenny y Butters llegarán a Fortnite en versiones de tamaño completo, una decisión que replica el enfoque utilizado en colaboraciones anteriores, como la de The Simpsons.

Para justificar esta escala, los personajes utilizan trajes mecánicos personalizados, diseñados con múltiples referencias a episodios clásicos de South Park.

Estos atuendos estarán disponibles a través de la tienda del juego, mientras que otros objetos cosméticos podrán desbloquearse mediante un pase gratuito denominado Born in Chaos.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El tráiler oficial, de mayor duración que una versión filtrada previamente en internet, se centra en una historia original creada específicamente para este evento.

En el corto, Cartman, Stan, Kyle y Kenny aparecen jugando partidas de battle royale mientras excluyen repetidamente a Butters, quien queda relegado a jugar solo. “En realidad, eres pésimo en Fortnite. Ni siquiera es discreto”, bromea Cartman.

Esa dinámica sirve como punto de partida para su transformación en Professor Chaos, personaje recurrente de la serie, desde donde canaliza su venganza utilizando la Vara de la Verdad, un objeto tomado directamente del videojuego South Park: The Stick of Truth.

A través de ese recurso narrativo, el grupo es transportado al mundo de Fortnite, incluyendo una nueva zona temática llamada Cartmanland, que funcionará como punto de interés dentro del mapa.

Epic Games confirmó que esta no será la única referencia directa al universo de la serie, ya que el evento incluirá múltiples guiños visuales y narrativos a distintas temporadas.

Entre ellos, destaca el traje de Cartman inspirado en Awesom-O, el robot japonés que aparece en el episodio homónimo de la octava temporada, y el atuendo de Stan basado en Cyborg Bill, visto en el capítulo “Chinpokomon”.

En contraste, el traje de Kenny está construido a partir de objetos improvisados, en línea con el tono del personaje.

Además del contenido estético, el evento introduce una novedad importante en términos de jugabilidad: la incorporación de Quints, una lista de juego diseñada para equipos de cinco jugadores.

Esta modalidad estará disponible durante toda la duración del evento, que se extenderá desde este viernes hasta el 5 de febrero.

La inclusión de Quints responde a una demanda histórica de la comunidad por grupos de mayor tamaño y se integra de forma narrativa al crossover, ya que la historia obliga al grupo principal a sumar a Butters como quinto integrante.

Epic también confirmó que el pase Born in Chaos será gratuito, a diferencia de mini pases anteriores asociados a otros crossovers. Sin embargo, los atuendos principales de South Park no estarán incluidos en ese pase y deberán adquirirse de forma individual en la tienda. Por el momento, no se han detallado los precios ni la lista completa de objetos disponibles.