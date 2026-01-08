Julia Roberts dice que ‘Mujer Bonita’ no podría estrenarse en la actualidad por esta razón

Más de tres décadas después de su estreno, Mujer Bonita (Pretty Woman) todavía es reconocida como una de las comedias románticas más famosas de Hollywood. Sin embargo, su protagonista, Julia Roberts, reconoce que ese relato ahora es explorado con otros ojos debido a los cambios culturales.

En una entrevista concedida a Deadline, la actriz reflexionó sobre cómo se percibe actualmente la película y explicó por qué ya no accedería a protagonizarla.

“Oh, es imposible. Tengo demasiados años con el peso del mundo dentro de mí ahora como para poder levitar en una película así, ¿verdad?”, dijo, cuando le consultaron sobre si aceptaría ese rol en esta época. “No el peso del mundo, como algo negativo, sino todas las cosas que aprendemos, todas las cosas que vamos guardando en los bolsillos a lo largo del camino”.

La actriz explicó que, a sus 58 años, su experiencia le impediría interpretar la “inocencia” que, a su juicio, definía a Vivian Ward, el personaje que la lanzó al estrellato en 1990.

“Es algo gracioso de decir sobre una prostituta, pero sí creo que había una inocencia en ella, una especie de... supongo que simplemente era ser joven”, reflexionó Roberts.

Mujer bonita, ficción dirigida por el fallecido Garry Marshall, cuenta la historia de Edward Lewis (Richard Gere), un acaudalado empresario que contrata a Vivian Ward, una trabajadora sexual de Hollywood Boulevard, para que sea su acompañante durante una semana.

El acuerdo, que incluía 3000 dólares como salario, un guardarropa de lujo y una regla clara de “no besos en la boca”, deriva en una convivencia que transforma a ambos. Con el tiempo, los dos se enamoran y el relato se encamina hacia un final feliz. Roberts llegó a ser nominada como mejor actriz por esta película.

Con el paso de los años, Mujer bonita también ha sido objeto de revisiones críticas. Deadline señaló en la entrevista que “muchos han dejado de ver Mujer bonita como un cuento de hadas afectuoso”.

La romantización del trabajo sexual, las desigualdades de poder entre un millonario y una mujer en situación vulnerable, y los temas de clasismo y sexismo presentes en la trama han generado debate entre nuevas generaciones de espectadores.

Roberts reconoció que estas relecturas son parte natural del devenir cultural.

“Bueno, creo que cada vez que hay un enorme paso del tiempo y cambios culturales...”, comenzó, antes de trazar un paralelismo histórico: “Piensen en todas las películas y obras de teatro de los años 20, 30 y 40: hoy las verías y dirías simplemente ‘¿cómo la gente decía estas cosas, hacía estas cosas?’”. Como ejemplo, mencionó Gone with the Wind.

“Creo que estas son las decisiones que tomamos como artistas, como gente que aprecia el arte y como personas que aman leer libros e ir al teatro... los tiempos cambian, la gente cambia, las ideas cambian”, comentó.