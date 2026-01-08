Jennifer Garner rompe el silencio sobre su divorcio con Ben Affleck

Jennifer Garner habló, como pocas veces, de su separación de Ben Affleck, la cual ocurrió en 2015 tras 6 años de matrimonio.

La actriz habló, entre otras cosas, con la revista Marie Claire sobre cómo ha evitado a lo largo de su carrera prestar atención a los reportes de la prensa sensacionalista.

“No me sirve de nada hacerme eco de los chismes sobre mí misma o sobre cualquier otra persona, y mucho menos sobre mis hijos, así que no lo hago”, dijo.

Fue precisamente ese enfoque el que la protegió de la polémica por su sorpresivo rompimiento con el actor, con quien había procreado a tres hijos, Violet, Finn y Samuel.

La expareja ha cuidado mucho a su familia de las redes sociales y la prensa. A diferencia de otras celebridades, ellos no hablaron mal el uno del otro tras su separación.

Al contrario, Affleck llegó a decir que el mayor arrepentimiento de su vida fue el divorcio de Garner, cinco años después de la ruptura. Para ella, mantener su separación de la manera más privada que podía era una estrategia propia de supervivencia.

“Hay que ser inteligente con lo que se puede y no se puede manejar, y yo no podía manejar lo que había ahí afuera”, confesó.

Ahondando un poco al respecto de lo que pasó, Jennifer Garner compartió qué fue lo verdaderamente complicado del final de su matrimonio con Ben Affleck.

“Pero lo que había ahí afuera no era lo difícil. Lo difícil era la ruptura real de una familia. Lo difícil era perder una verdadera relación de pareja y una amistad”, explicó.