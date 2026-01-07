¿De cuánto es la fortuna de MrBeast? el youtuber más famoso del mundo

El estatus financiero de MrBeast salió a flote en el marco del estreno de la segunda temporada de Beast Games, cuyos tres primeros episodios están disponibles desde este 7 de enero en Prime Video. El reality se inspiró en la serie Squid Games debido a su formato de eliminación, aunque sin violencia letal. Esta vez, 200 participantes se enfrentan por un premio total de US$5 millones. La temática anunciada es de “fuerza vs. inteligencia”.