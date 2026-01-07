¿De cuánto es la fortuna de MrBeast? el youtuber más famoso del mundo

Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, domina YouTube con sus desafíos millonarios y videos virales. A este punto, es uno de los creadores de contenido mejor pagados del mundo y el autor del canal con más seguidores en el planeta.
Con una audiencia que supera los 600 millones de suscriptores en todas las plataformas, el influencer de 27 años ha construido un imperio que va mucho más allá de los ingresos tradicionales por publicidad en YouTube, impulsado por marcas propias, filantropía y un exitoso reality show estrenado esta semana.
Sin embargo, el creador insiste en que esas cifras no reflejan su realidad financiera cotidiana. “En papel, sí”, respondió Donaldson cuando se le preguntó si era multimillonario durante una entrevista en febrero de 2025. “Pero en mi cuenta bancaria real tengo menos de US$1 millón”, explicó.
El empresario dijo que se paga a sí mismo únicamente lo necesario para cubrir sus gastos personales mensuales. La razón de ello es que reinvierte prácticamente todo lo que gana en nuevos proyectos, producciones y negocios, una estrategia que él mismo ha aceptado como arriesgada.
El núcleo de su imperio económico es Beast Industries, empresa que engloba su canal de YouTube, producciones como Beast Games y otros negocios. Solo en 2024, Beast Industries generó alrededor de US$400 millones en ingresos, una cifra que incluye tanto el contenido digital como el reality de Prime Video, según PEOPLE.
No obstante, ese mismo año el área de medios —es decir, la producción de videos y programas— registró pérdidas cercanas a los US$80 millones a pesar de que facturó US$226 millones. Parte de ese déficit se atribuye al elevado costo de Beast Games, cuya primera temporada habría superado los US$100 millones de presupuesto, financiados en gran medida con dinero del propio Donaldson.
Aunque muchos asocian a MrBeast principalmente con YouTube, su principal fuente de ganancias actualmente no proviene del contenido digital, sino del sector alimentario. Su marca de chocolates éticos Feastables, lanzada en 2022, se convirtió en su negocio más rentable.
A partir de datos de Bloomberg, se supo que Feastables generó cerca de US$250 millones en ventas y más de US$20 millones en ganancias durante 2024, año en que superó por primera vez los ingresos de su negocio de medios.
Sobre el éxito de Feastables, el youtuber comentó que le dedican especial atención a la calidad del producto y a la experiencia del consumidor. Además de Feastables, el comunicador también es dueño de Lunchly, otra marca de snacks, y de Viewstats, una empresa de software enfocada en análisis y métricas para creadores de contenido.
Una parte fundamental de la identidad pública de MrBeast es su actividad filantrópica y donaciones, enfoque al que se dedica específicamente su organización Beast Philanthropy. Según PEOPLE, la fundación ha destinado US$5 millones a refugiados ucranianos, más de US$300 millones en alimentos y alrededor de US$500 millones en útiles escolares y tecnología.
Además, ha financiado 100 cirugías de labio y paladar hendido, 600 bicicletas eléctricas y 2.000 prótesis para personas en situación vulnerable. Donaldson también reveló que su canal principal envía US$100.000 mensuales de forma directa a la fundación. Si bien hay quienes critican que MrBeast se grabe entregando millonarias donaciones, el youtuber defendió ese contenido como una “forma de inspirar a audiencias jóvenes”.
El estatus financiero de MrBeast salió a flote en el marco del estreno de la segunda temporada de Beast Games, cuyos tres primeros episodios están disponibles desde este 7 de enero en Prime Video. El reality se inspiró en la serie Squid Games debido a su formato de eliminación, aunque sin violencia letal. Esta vez, 200 participantes se enfrentan por un premio total de US$5 millones. La temática anunciada es de “fuerza vs. inteligencia”.