Warner Bros advierte a doble de “Harry Potter” cambiar su nombre artístico

Doble de Harry Potter cambiará su nombre artístico.

El fenómeno de la viralidad en redes sociales volvió a chocar con los límites de la propiedad intelectual. Esta vez, el protagonista es un cantante brasileño de arrocha que durante años construyó su identidad artística alrededor de un notable parecido físico con Daniel Radcliffe, actor que interpretó a Harry Potter en la exitosa saga cinematográfica.

El músico que se hacía llamar Harry O Bruxo (“Harry, el brujo”) anunció esta semana que dejará de usar ese nombre artístico tras recibir una notificación de Warner Bros. Discovery, empresa licenciataria de la franquicia creada por J. K. Rowling.

El influencer, cuyo nombre real es Enzo, era conocido en Brasil por su trabajo dentro del arrocha, un género musical y de danza originario del estado de Bahía que se caracteriza por letras de amor y desamor, sonido de teclados electrónicos, y ritmos románticos y sensuales.

Antes de alcanzar notoriedad nacional, el artista se presentaba bajo el nombre Enzo da Pegada X, hasta que su semejanza con Radcliffe comenzó a llamar la atención en redes sociales.

Ese parecido físico —potenciado en algunos casos con filtros digitales, lentes de contacto azules y vestuarios alusivos al universo mágico— fue clave para su salto a la fama.

En varios de sus contenidos virales llegó incluso a aparecer caracterizado como un mago, con túnica y varita, reforzando la asociación visual con el personaje de Harry Potter. La estrategia funcionó: sus videos comenzaron a circular masivamente en plataformas como YouTube e Instagram, acumulando millones de visualizaciones.

El crecimiento del artista y la viralización de uno de sus videos habrían sido el punto de inflexión que puso su nombre bajo el radar de Warner Bros. Discovery. De acuerdo con lo informado por Globo el 7 de enero de 2026, la empresa envió una notificación formal señalando que el uso del nombre “Harry” no estaba autorizado.

El propio cantante reveló la situación en sus redes sociales y comunicó que los cambios.

“A partir de hoy, nuestro nombre no será más Harry O Bruxo. Será solo O Bruxo (El brujo)”, dijo. “Warner Bros., que es una empresa respetada y que yo respeto mucho, entró en contacto con nuestra asesoría de marcas y patentes y explicó que no podíamos estar haciendo uso de ese nombre”.

Enzo precisó que no deseaba conflictos con el estudio cinematográfico.