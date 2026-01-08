"The Romantic Tour" de Bruno Mars 2026: países y fechas de la gira

Estados Unidos

Bruno Mars confirmó oficialmente que acompañará el lanzamiento de su próximo álbum con una gira internacional que marcará su esperado regreso a los escenarios. El anuncio llegó poco después de revelar que publicará un nuevo disco en solitario, poniendo fin a varios años sin material propio. El tour llevará por nombre "The Romantic Tour" y servirá como plataforma principal para presentar las canciones de "The Romantic", su nuevo trabajo discográfico. La música estará disponible a partir del 27 de febrero, fecha que ya quedó marcada por sus seguidores.

El cantante de pop-funk se embarcará en una serie de conciertos de gran escala durante la temporada europea de 2026. De acuerdo con lo confirmado hasta ahora, Bruno Mars recorrerá importantes estadios del continente entre junio y julio de ese año. La gira fue anunciada directamente por el artista a través de sus redes sociales, donde compartió detalles clave del proyecto. Esta etapa marca su regreso a Europa luego de casi una década de ausencia en ese mercado. Países como Francia, Alemania, Países Bajos, Italia y España figuran en el itinerario. El cierre de esta primera fase será a lo grande: dos presentaciones consecutivas en el icónico Wembley Stadium de Londres. Estos conciertos significarán el retorno del artista al continente europeo desde su exitoso "24K Magic Tour" en 2017. Aquella gira acompañó a un álbum que terminó consolidándose como uno de los más premiados de su carrera. Según datos de Ticketmaster, aquel tour llevó a Mars por América del Norte, América del Sur, Asia y Australia, confirmando su estatus como uno de los intérpretes más convocantes de la música pop contemporánea.