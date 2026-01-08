Stray Kids lleva su gira dominATE a la pantalla grande

En México, The dominATE Experience se estrenará el 5 de febrero de 2026, con funciones en las principales cadenas de cine, entre ellas Cinépolis. La película se proyectará en salas tradicionales y en formatos premium como IMAX, SCREENX y 4DX, con el objetivo de ofrecer una experiencia más inmersiva para el público.

Stray Kids, uno de los grupos más influyentes del K-pop actual, trasladará su gira mundial dominATE al cine con un documental - concierto que retrata sus presentaciones en el SoFi Stadium de Los Ángeles, uno de los recintos más emblemáticos de Estados Unidos y un hito en su trayectoria internacional.

Stray Kids estrenará su primera película de concierto, The dominATE Experience , en salas de cine de México y Honduras a partir de febrero de 2026. El largometraje llegará con preventa activa en cadenas como Cinépolis y Cinemark con precios accesibles para los seguidores del K-pop .

Aunque algunos detalles aún están por confirmarse, la película también llegará a Honduras el 5 febrero de 2026, siguiendo un calendario similar al de México. Los fans hondureños podrán disfrutar del estreno en salas locales vinculadas a cadenas como Cinemark y Cinépolis.

La preventa comenzó en enero de 2026. En México, Cinépolis habilitó la compra anticipada a través de su sitio web y aplicación móvil. En Honduras, es con venta en taquillas físicas y digitales.

En Honduras, los precios oscilan entre 200 y 300 lempiras, con variaciones según la ciudad y el tipo de sala. Los formatos premium también estarán disponibles, aunque con cupos limitados.

Una experiencia visual y sonora

El documental promete una experiencia audiovisual de alta calidad, con tomas exclusivas de los conciertos y material detrás de cámaras. El público podrá ver a Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N en un montaje que combina espectáculo musical y narrativa documental.

La llegada de The dominATE Experience a cines latinoamericanos refleja el crecimiento sostenido del K-pop en la región. Stray Kids se suma así a otros grupos como BTS y BLACKPINK, que han llevado sus giras a la pantalla grande y consolidado la presencia del género en mercados internacionales.

Los seguidores del grupo, conocidos como STAY, han mostrado un alto nivel de entusiasmo en redes sociales. En varias ciudades de México, la preventa registró una rápida respuesta, y se espera un comportamiento similar en Honduras.

JYP Entertainment, agencia de Stray Kids, apuesta por una estrategia de distribución global que permita acercar la experiencia del concierto a los fans que no pudieron asistir en vivo. El cine se posiciona como un puente entre los artistas y su audiencia internacional.

Se prevé que The dominATE Experience tenga un desempeño positivo en taquilla, especialmente en mercados como México, donde el K-pop cuenta con una base sólida de seguidores.

El estreno de The dominATE Experience en Latinoamérica marca un nuevo capítulo en la expansión del K-pop en la región. Con precios accesibles, formatos premium y una propuesta audiovisual envolvente, Stray Kids busca conquistar también la pantalla grande.