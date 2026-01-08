Milagro envía indirecta a Supremo: "Ya quítenle el celular"

San Pedro Sula, Honduras.

Continúa el drama sentimental entre la presentadora de televisión Milagro Flores y el tiktoker Supremo.

Y es que desde que anunciaron su separación el pasado mes de diciembre, tanto Supremo como Milagro no han dejado de enviarse indirectas en redes sociales.

La más reciente es una publicación de Milagro Flores en la que insinúa con humor que su ex no la deja en paz.

Milagro compartió un video en el que se le ve en su cama, despertando y escuchando el audio de un hombre despechado, cabe aclarar que dicho audio no pertenece a Supremo, pero este se ha viralizado en TikTok y lo utilizan varios creadores de contenido para grabar videos de humor.

En la grabación se escucha a un hombre reclamándole a una mujer, diciéndole que es lo peor que le ha pasado en la vida, y así sucesivamente.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Milagro publicó el video con la descripción: "Ya quítenle el celular". Sus seguidores han interpretado esto como una indirecta para Supremo, quien no ha dejado de hacer comentarios sobre la ruptura.

Hasta el momento Supremo no ha reaccionado a la nueva publicación de su famosa ex.

Mira el video: