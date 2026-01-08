Pese a ruptura, Milagro Flores defiende a Supremo: "Es un buen hombre"

"Mi trabajo también es prioridad, se los estoy diciendo yo que paso aquí metida, que paso solo de viaje trabajando. Yo entendería que hiciera ese comentario de una mujer que no está haciendo nada en la casa. Que yo estuviera en la casa solo esperando a que me manden dinero para ir al salón a arreglarme las uñas, a arreglarme el pelo, así yo entendería", dijo la también bailarina hondureña.