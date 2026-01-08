Pese a ruptura, Milagro Flores defiende a Supremo: "Es un buen hombre"

Aunque desde que anunciaron su separación en diciembre de 2025, Milagro Flores y Supremo no han dejado de decicarse mensajes e indirectas, así como dar su propia versión de los hechos, la presentadora ha compartido ahora que nunca hablará mal de él porque a pesar de todo lo considera "un buen hombre, una buena persona".
Milagro aclaró que ambos tienen diferentes puntos de vista sobre las relaciones y la vida, y que esto es lo que les afectó, pero comentó que ella nunca atacaría o hablaría mal de Supremo.
"Nada que ver, él no es un mal hombre, al contrario, es una excelente persona, una muy buena persona", declaró Milagro Flores a sus seguidores en un video.
"Obviamente él tiene sus errores como yo tengo los míos. Pero obviamente uno tiene que poner todo eso en una balanza", agregó la presentadora de HCH.
No obstante, Milagro Flores admitió que sí le molestó un poco escuchar las declaraciones de Supremo en un "live" de TikTok, donde dijo que él no es como otros hombres que le dan mucho tiempo a sus parejas, ya que él pasa ocupado y trabajando, y que, según él, solo los hombres que no trabajan pueden dedicar mucho tiempo a sus novias.
"Cuando terminé de escuchar eso, dije: "Dios mío, practicamente está diciendo que su prioridad es trabajar y hacer dinero. Y creo que el trabajo es prioridad de todos, porque si no trabajamos, no comemos", expresó.
"Mi trabajo también es prioridad, se los estoy diciendo yo que paso aquí metida, que paso solo de viaje trabajando. Yo entendería que hiciera ese comentario de una mujer que no está haciendo nada en la casa. Que yo estuviera en la casa solo esperando a que me manden dinero para ir al salón a arreglarme las uñas, a arreglarme el pelo, así yo entendería", dijo la también bailarina hondureña.
"Pero, pucha, cuando uno quiere, saca tiempo", agregó la comunicadora. Por su parte, Supremo ha hecho algunos intentos por llamar la atención de su ex, pues hace unos días le envió un hermoso arreglo de flores.
Pese a estos intentos, Milagro Flores se mantiene firme en su decisión de alejarse de Supremo. La conductora también compartió otro video en el que reflexiona sobre crecer y madurar con el paso de tiempo y las experiencias de la vida.
"La vida y los años nos hace madurar. Y madurar es entender que alguien te puede gustar mucho, pero si esa persona no tiene tiempo para tí, simplemente no le importas. Nadie está tan ocupado para la persona que quiere".
"Madurar es entender que puede haber mucha química entre ambos, pero si los intereses son diferentes, él busca pasar el rato, y tú buscas construir algo serio, es mejor alejarte", concluyó Milagro Flores en su reflexión.