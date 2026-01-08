Katy Perry y Justin Trudeau presumen que su relación va muy en serio

Katy Perry sorprendió al compartir una fotografía junto a su pareja, el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien mantiene una relación desde hace unos meses.

Aunque nunca han ocultado su romance, se han mantenido discretos, sin embargo, en esta ocasión la cantante gritó a los cuatro vientos su felicidad.

El 7 de enero, la intérprete de "Dark Horse" publicó un carrete de varias fotografías en Instagram que resumen cómo fueron sus vacaciones navideñas.

Dejó al descubierto que pasó tiempo con su hija Daisy y su ex, Orlando Bloom, así como algunos lugares que visitó.

Katy terminó el carrete con un par de imágenes de su viaje con su novio a la playa. En una de ellas la cantante besa a Trudeau en el cuello, mientras que en otra se ve al político canadiense nadando en el mar.

Los rumores de romance comenzaron en julio de 2025, cuando ambos fueron vistos cenando en Montreal, poco después de que Perry se separara de Orlando Bloom.

Fue hasta octubre que se confirmó la relación cuando fueron captados besándose durante un paseo en yate frente a Santa Bárbara.