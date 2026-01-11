Café Tacvba vs Spotify: ¿cómo ver la serie del origen de la plataforma y la polémica de su fundador?

La reciente decisión de Café Tacvba de solicitar el retiro de su catálogo de Spotify reactivó un debate de fondo sobre el modelo de negocio del streaming musical. En medio de la polémica, muchos usuarios han volteado a ver The Playlist, la serie de Netflix que dramatiza el nacimiento de la plataforma sueca y las tensiones que generó en la industria, justo los puntos que hoy cuestiona Rubén Albarrán.

Meses antes de la solicitud formal de retiro, Rubén Albarrán ya había puesto en la mira a las grandes plataformas digitales. En noviembre de 2025, durante una charla con el periodista Javier Paniagua, el vocalista fue directo al equiparar servicios como Spotify y YouTube: “Podemos boicotear a las grandes corporaciones, porque no nada más es, es Spotify... pero YouTube es lo mismo”.

Albarrán cuestionó la falta de ingresos reales para los músicos, incluso para bandas consolidadas: “Nunca he visto un peso de YouTube, ni de Café Tacvba, aunque sea un grupo grande”, y remató cuando se le preguntó por la monetización: “¿Cuál monetización, güey? O sea, nunca hemos recibido nada”.

El músico también calificó el sistema de pagos como injusto y ejemplificó:“Si tienes cien mil streamings al mes, te van a pagar doce dólares al mes”, cifra que, dijo, debe dividirse entre integrantes, gastos e impuestos. Para Albarrán, esto se traduce en un “sueldo de esclavitud”.

Tras hacerse pública la solicitud del retiro del catálogo, Spotify respondió a los señalamientos. Un vocero aseguró: “Respetamos el legado artístico de Café Tacvba y el derecho de Rubén Albarrán a expresar sus opiniones, pero los hechos cuentan una historia distinta. Spotify no financia la guerra”.

La empresa defendió su esquema de reparto y subrayó que “el 70% de los ingresos se destina directamente a los titulares de derechos”, además de negar vínculos con campañas militares o anuncios de ICE.

En este contexto cobra relevancia The Playlist (La Playlist), una miniserie disponible en Netflix que narra, de forma ficcionada, el surgimiento de Spotify. La producción retrata la visión de Daniel Ek, su creador, para combatir la piratería mediante un servicio legal con publicidad y suscripción premium, así como los choques con las grandes disqueras y las consecuencias para los artistas.

Cada episodio presenta una perspectiva distinta —fundadores, abogados, ejecutivos y músicos— y plantea preguntas incómodas sobre derechos de autor, capitalismo y el reparto de ganancias, temas que hoy están en el centro del debate impulsado por Café Tacvba.

El choque entre Café Tacvba y Spotify no ocurre en el vacío. La serie de Netflix funciona como un espejo narrativo de un modelo que revolucionó la industria, pero que también dejó inconformes a muchos creadores. Para quienes buscan entender el trasfondo del conflicto, The Playlist ofrece una clave indispensable para contextualizar una discusión que sigue abierta.