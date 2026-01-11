Los Globos de Oro regresan hoy con estrellas internacionales

Beverly Hills.

Los Globos de Oro regresan este domingo en una gala que reunirá a figuras internacionales de países como España, Brasil, México o Noruega, así como la presencia de figuras del pop como Charlie xcx, Miley Cyrus o Ariana Grande.

La ceremonia tendrá lugar en el hotel Beverly Hilton, situado en la acaudalada ciudad de Beverly Hills, en el condado de Los Ángeles, y se transmitirá por CBS y Paramount+ en EE.UU. a partir de las 17.00 hora local (01.00 hora GMT del lunes).

Esta edición está encabezada por 'One Battle After Another', la cinta del estadounidense Paul Thomas Anderson, que acumula nueve nominaciones, entre las que destacan el reconocimiento para su elenco como Leonardo DiCaprio, el puertorriqueño Benicio del Toro o la estrella en ascenso Chase Infiniti.

Pero la noruega 'Sentimental Value' con ocho; la estadounidense 'Sinners' con siete; la britanica 'Hamnet' con seis; y la película del mexicano Guillermo del Toro 'Frankenstein' con cinco, se presentan como duros contrincantes.