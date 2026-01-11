Las parejas que deslumbran en los Globos de Oro 2026

El amor está en el aire, y también en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026. Aquí te mostramos cuáles son las parejas que han cautivado al caminar por la "red carpet" en el Hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles.
Leighton Meester and Adam Brody
Alison Brie y Dave Franco
Benny Blanco y Selena Gómez
Danny Fujikawa y Kate Hudson.
La actriz Elle Fanning y su novio, Gus Wenner.
John Krasinski y Emily Blunt
Priyanka Chopra y Nick Jonas
Mark Ruffalo y Sunrise Coigney
Stellan Skarsgård y Megan Everett-Skarsgard