Wagner Moura, el primer brasileño en ganar el Globo de Oro a mejor actor

Los Ángeles.

El actor Wagner Moura hizo historia este domingo al convertirse en el primer intérprete brasileño en ganar un Globo de Oro a mejor actor en película de drama por su interpretación en 'The Secret Agent'.

Moura dedicó su primer galardón en la historia de estos premios "a aquellos que se mantienen fieles a sus valores en los momentos difíciles".

"'The Secret Agent' es una película sobre la memoria, o la falta de memoria, y el trauma generacional. Si el trauma puede transmitirse de generación en generación, los valores también pueden hacerlo", agregó el actor durante su discurso de agradecimiento.

Moura es considerado uno de los actores brasileños más influyentes y versátiles de su generación. Obtuvo su primera nominación al Globo de Oro por su papel de Pablo Escobar en la serie de televisión ‘Narcos’ (2015).