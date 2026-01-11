  1. Inicio
Wagner Moura, el primer brasileño en ganar el Globo de Oro a mejor actor

El artista brasileño se llevó el premio a mejor actor en una película de drama por su trabajo en 'The Secret Agent'.

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 22:05 -
Wagner Moura, el primer brasileño en ganar el Globo de Oro a mejor actor

Wagner Moura llegó este domingo a la gala de los Globos de Oro acompañado de su pareja, Sandra Delgado.
Los Ángeles.

El actor Wagner Moura hizo historia este domingo al convertirse en el primer intérprete brasileño en ganar un Globo de Oro a mejor actor en película de drama por su interpretación en 'The Secret Agent'.

Moura dedicó su primer galardón en la historia de estos premios "a aquellos que se mantienen fieles a sus valores en los momentos difíciles".

"'The Secret Agent' es una película sobre la memoria, o la falta de memoria, y el trauma generacional. Si el trauma puede transmitirse de generación en generación, los valores también pueden hacerlo", agregó el actor durante su discurso de agradecimiento.

Moura es considerado uno de los actores brasileños más influyentes y versátiles de su generación. Obtuvo su primera nominación al Globo de Oro por su papel de Pablo Escobar en la serie de televisión ‘Narcos’ (2015).

En 'The Secret Agent', el brasileño interpreta a Marcelo, un experto en tecnología y fugitivo que viaja a su ciudad natal, Recife, durante el Carnaval, buscando reencontrarse con su hijo, solo para descubrir que la ciudad es un lugar más peligroso de lo que esperaba.

Ambientada en el Brasil de 1977, la cinta de suspenso histórico, escrita y dirigida por el director brasileño Kleber Mendonça Filho, recibió elogios en el Festival de Cannes, además del galardón a mejor actor por su interpretación.

Tanto 'The Secret Agent' como Moura siguen la estela de su predecesora 'I'm Still Here', el drama con el que Fernanda Torres logró el Globo de Oro a mejor actriz de drama, mientras que la película se alzó con el Óscar a mejor proyecto internacional.

