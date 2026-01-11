  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Paul Thomas Anderson vence a Guillermo del Toro en los Globos de Oro

Paul Thomas Anderson se llevó el premio a mejor director en la 83 edición de los Globos de Oro.

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 21:55 -
  • Agencia EFE
Paul Thomas Anderson vence a Guillermo del Toro en los Globos de Oro

Paul Thomas Anderson al momento de recibir su premio a mejor director.
Beverly Hills.

El cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson venció al mexicano Guillermo del Toro este domingo al ganar el Globo de Oro a mejor director por el filme 'One Battle After Another'.

Al recibir el premio Anderson recibió agradeció al productor Michael DeLuca por hacer posible sus deseos como creador a lo largo de su carrera.

"Hace unos 25 o 30 años, entró en mi vida y quiso ser mi defensor, y él solo me ha apoyado a mí y a las películas que he querido hacer", dijo Thomas Anderson.

Además de Guillermo del Toro, Anderson también competía contra Ryan Coogler ('Sinners'); Jafar Panahi ('It Was Just an Accident'); Joachim Trier ('Sentimental Value') y Chloé Zhao ('Hamnet').

'One Battle After Another', que sigue la historia de un exrevolucionario que intenta rehacer su vida y proteger a su hija adolescente, lidera la 83ª edición de los Globos de Oro con nueve nominaciones.

@fandango And the 2026 #GoldenGlobes award for Best Director - Motion Picture goes to Paul Thomas Anderson for #OneBattleAfterAnother! #movietok #filmtok ♬ original sound - Fandango

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias