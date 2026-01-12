  1. Inicio
Globos de Oro 2026: las estrellas mejor vestidas según Vogue

Vogue destaca a las celebridades mejor vestidas de los Globos de Oro 2026, una alfombra roja de glamour clásico y audacia moderna.

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 09:53 -
  • Redacción web
Las estrellas mejor vestidas de los Globos de Oro 2026, según Vogue, protagonizaron una noche marcada por el glamour clásico y la audacia contemporánea.
Selena Gomez – Chanel: La actriz y cantante lució un vestido de plumas blancas con columna de terciopelo negro, una pieza que requirió más de 323 horas de confección, reafirmando su estatus como ícono de estilo. Nominada por Only Murders in the Building, Gomez fue la encarnación del glamour hollywoodense.
Elle Fanning – Plata etérea: Lució un vestido plateado con escote en V y tirantes finos, acompañado de un collar brillante. Su maquillaje minimalista permitió que la prenda hablara por sí sola, posicionándola como una de las musas de la noche.
Jennifer Lawrence – Dior: Optó por un vestido nude con bordados brillantes, de estética delicada y sofisticada. Su look equilibró sensualidad y sobriedad, consolidándola como una de las favoritas de la noche.
Ariana Grande – Alta costura: Impactó con un ball gown negro de proporciones dramáticas que evocó un marcado aire teatral. La falda voluminosa y el escote estructurado convirtieron su elección en una de las más comentadas en redes sociales.
Teyana Taylor – Vanguardista: Apostó por un diseño de silueta escultural, con un accesorio joya en la cadera y detalles arquitectónicos. Su presencia reafirmó la fuerza de la moda afroamericana en la alfombra roja.
Otros destacados: Kate Hudson: tonos planetadpy silueta clásica.
Emily Blunt: lució de blanco un vestido torre con una capa con botones joya, elengancia pura, que la consolidó como revelación de la noche.
Tendencias que marcaron la gala: Regreso al glamour clásico: predominio de tonos blancos, plateados y negros.
Volúmenes dramáticos: faldas amplias y estructuras teatrales.

 Foto CHRIS TORRES / EFE
Detalles artesanales: bordados, plumas y confecciones que requieren cientos de horas de trabajo.
