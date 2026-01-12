Hailey Bieber niega maltrato en su matrimonio con Justin Bieber

La reacción de Hailey Bieber ante las acusaciones de supuesto maltrato en su matrimonio con Justin Bieber fue inmediata.

La modelo y empresaria negó de manera categórica haber compartido el video viral que la señalaba como ejemplo de una relación abusiva.

“No reposteé ningún video hablando de mi relación. ¡Que tengan un hermoso sábado!”, escribió la fundadora de Rhode en una historia de Instagram el 10 de enero, con la intención de finalizar la polémica.

La controversia surgió a partir de un video en TikTok en el que una usuaria analizaba relaciones de celebridades y afirmaba que muchas se mantienen porque la mujer tolera mediocridad y abuso para conservar la pareja.

Según la tiktoker, “no hay mejor ejemplo que Hailey Bieber y Justin Bieber”, y sostuvo que la pareja permanece unida porque Hailey “tolerará ese abuso”.

Diversos usuarios señalaron que Hailey había compartido este video, versión que ella desmintió de inmediato.

En medio de los insistentes rumores y comentarios en redes sociales, Hailey Bieber ha enfrentado especulaciones sobre su matrimonio en varias ocasiones.

En una entrevista con Vogue publicada en mayo, la modelo expresó su agotamiento por el escrutinio digital: “Pensé que después de siete años esto ya habría pasado, y no ha sido así”.

Al referirse a la reciente paternidad, agregó: “Uno pensaría que después de tener un hijo la gente se relajaría un poco, pero no”.

La intensidad de la conversación digital se mantuvo tras el nacimiento de su hijo, Jack Blues, en agosto de 2024.

Hailey relató a Vogue la dificultad de atravesar el posparto bajo la exposición mediática y enfrentando rumores de divorcio. “Estar en posparto es el tiempo más sensible de mi vida, y encima leer todos los días en internet ‘se van a divorciar’ o ‘no son felices’ es una locura. No puedo explicarlo”, sostuvo.

Las teorías sobre posibles adicciones y dinámicas perjudiciales en la pareja no han desaparecido. Sin embargo, tanto Hailey como Justin optan por mantener su vida privada al margen de los escándalos.

En diálogo con GQ, Hailey afirmó: “Nuestra vida es pública, pero vamos a enfrentar cada situación cuando llegue”.

Un allegado explicó a People que superar obstáculos ha fortalecido el vínculo entre ambos. “Han tenido desafíos como cualquier pareja, pero siempre regresan a lo mismo: realmente creen que son almas gemelas. Convertirse en padres solo ha profundizado su vínculo. Jack es el centro de todo para ellos”, afirmó.