Recuerdan a José José tras 20 años de su actuación en “La fea más bella"

El Príncipe de la Canción tuvo varios trabajos de actuación pero siempre en el cine, donde hizo varias películas casi biográficas, además de “Sabor a mí”, sobre la vida tormentosa de Álvaro Carrillo.

Para “La fea más bella”, José José interpretó al papá de Lety, un hombre recto y sincero.Angélica Vale lo recuerda, además como un hombre muy simpático fuera de cámaras.

“Siempre llegaba y nos contaba un chiste y liego una anécdota... y luego un chiste y otra anécdota; era divertidísimo”.

En una serie de entrevistas para Pitaya, productora de podcast, la actriz rememoró que el cantante mostró siempre un lado amable y alegre durante las grabaciones de la telenovela.

“Hubo un momento en que me quedé viendo con Jaime (Camil) y él me dice: ¿ya viste qué gracioso es?”

En 2006, José José atravesaba una crisis de salud que le provocó una ronquera crónica. Se le dificultaba hablar con soltura y había dejado de cantar desde 3 años antes.

En varias ocasiones explicó que, sin embargo, necesitaba trabajar porque la fortuna que había acumulado durante las tres décadas anteriores se había esfumado por malas decisiones financieras y problemas familiares.

Por eso aceptó no sólo actuar en la telenovela La fea más bella, también en los realties “Cantando por un sueño” y “Los reyes de la canción”. En esa época, José José recurría a dos elementos para mantenerse activo y optimista: un libro de oraciones y un nebulizador.