¿Cuándo son los Premios Oscar 2026?: fecha oficial y cuándo salen los nominados

Con las apuestas cinematográficas siendo estrenadas a lo largo de 2025, es imposible no detenerse para reflexionar en el impacto que el galardón tiene en la industria del entretenimiento.

Desde un reconocimiento internacional, hasta un peso inmensurable para el cine, la estatuilla entregada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se ha convertido en el sueño máximo de todo aquel que conforma el séptimo arte alrededor del mundo.

A casi 100 años desde la primera gala celebrada en 1929, la trayectoria de esta ceremonia ha conseguido el prestigio necesario para ser considerada como el estándar máximo de calidad del cual desprenden las bases que rigen al cine contemporáneo desde su instauración.

Y con un año en donde la evolución constante le abrió el paso a nuevos talentos y voces de una generación con una mirada hacia el futuro, la 98.ª edición de los Premios Oscar continúa con el legado que se ha forjado con el tiempo. Esto es todo lo que sabemos sobre los Oscars 2026.

Los premios Oscar 2026 se llevarán a cabo el domingo 15 de marzo de 2026. La Academia lo confirmó en una publicación en redes sociales.

La fecha de anuncio de los nominados a los Oscars 2026 se llevará a cabo el jueves 22 de enero de 2026.

Las predicciones de los Oscars 2026 ya comienzan a rondar. Después de que se anunciaron los nominados a otros premios como los Golden Globes y los Critics Choice Awards, donde películas como Una batalla tras otra, Sinners, y Sentimental Value encabezaron las listas, ya suenan con fuerza para los posibles nominados a los Oscars 2026.

Sin duda, Una batalla tras otra será una de las grandes contendientes de este año. En categorías técnicas, es seguro que volveremos a ver a Wicked y que la competencia será fuerte teniendo cintas como Frankenstein y F1 en el panorama.

En el rubro de las historias, con la categoría de Mejor Guion Chloé Zhao y Hamnet prometen sorprender y dar batalla a la narrativa política de Una batalla tras otra. Para Guion Adaptado es imposible obviar el trabajo de Guillermo del Toro en Frankenstein, pero Train Dreams también es una de las grandes adaptaciones.