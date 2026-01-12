Brindan emotivo homenaje a Rob Reiner en los Globos de Oro

El desenlace de la 83ª edición de los Globos de Oro fue el momento ideal para presentar un gesto simbólico y emotivo.

Cuando la comediante Nikki Glaser subió al escenario para despedir la gala, el ambiente de luto que dominaba a la industria cinematográfica se hizo aún más palpable.

La muerte de Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, había dejado una herida abierta en Hollywood, y Glaser eligió homenajearlos con un gesto personal.

En lugar de un tributo tradicional, reservado para los nombres más destacados del año, la anfitriona apostó por una despedida sutil: lució un vestido negro y plateado y una gorra negra con la inscripción “Spinal Tap” en la tipografía característica del filme.

De este modo, recurrió a un símbolo visual que los cinéfilos asociaron de inmediato con el clásico de culto de 1984 dirigido por Reiner: This Is Spinal Tap.

En ese momento, la presentadora pronunció una de las frases más recordadas de la película: “Esta fue hasta el 11. Gracias por una noche increíble, y espero que hayamos encontrado el punto exacto entre ingenio y simpleza. Buen Chalamet a todos”.

Sus palabras lograron el equilibrio entre el recuerdo y la celebración que Glaser había anticipado en entrevistas previas.

Días antes de la ceremonia, la comediante explicó a USA Today que la organización de los Globos de Oro no cuenta con un segmento “In Memoriam” para honrar a las figuras fallecidas.

“Tengo algo planeado que voy a hacer a mi manera para reconocer y celebrar a Rob Reiner”, afirmó. “No lo conocía demasiado bien, pero pensé en cómo querría yo que él me recordara si la situación fuera al revés”.

Y agregó: “Me parecía importante encontrar un gesto que él también pudiera haber hecho por mí”.

La muerte de Rob Reiner y Michele Singer Reiner causó conmoción en la comunidad artística y entre el público.

El 14 de diciembre, ambos fueron encontrados sin vida en su residencia de Brentwood, en Los ángeles, con múltiples heridas de arma blanca.

Su hijo Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado poco después, acusado de dos cargos de homicidio en primer grado. La investigación judicial sumó nuevos capítulos en los últimos días.

Durante una audiencia en la Corte Superior de Los ángeles, el abogado defensor Alan Jackson, conocido por representar a figuras como Harvey Weinstein y Kevin Spacey, se retiró del caso.

“Circunstancias fuera de mi control, y también fuera del control de Nick, nos impiden continuar con la representación”, explicó Jackson a los medios. Sin embargo, reiteró su convicción sobre la inocencia de su excliente.