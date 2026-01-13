"La casita del terror", esto relatan las exempleadas de Julio Iglesias

Madrid

Dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias han denunciado presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante en una extensa investigación realizada por dos medios en español, eldiario.es de España y Univisión Noticias en Estados Unidos.

Ambos medios han contrastado los testimonios de las mujeres supuestamente afectadas con entrevistas a profesionales que les atendieron de sus secuelas y dicen disponer de documentos que respaldan su relación laboral con el compositor español.

Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta.

Las extrabajadoras aportaron a los responsables del extenso reportaje periodístico documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana, según señalan ambos medios.

El relato de ambas empleadas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.