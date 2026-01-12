Estados Unidos revoca más de 100 mil visas y refuerza medidas migratorias

Washington, Estados Unidos

A través de su cuenta oficial en la red social X, la institución detalló que entre los documentos cancelados se incluyen aproximadamente 8,000 visas de estudiantes y unas 2,500 visas especializadas, correspondientes a personas que tuvieron encuentros con la policía estadounidense por actividades consideradas delictivas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este 12 de enero de 2026 la revocación de más de 100,000 visas como parte de sus acciones para reforzar la seguridad nacional.

BL28675675

El Departamento de Estado aseguró que estas medidas forman parte de una estrategia continua para mantener la seguridad del país y reiteró que seguirá ejecutando procesos de deportación conforme a la ley vigente.

En 2024 fueron revocadas unas 40.000 visas, reportó la cadena FoxNews.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha recrudecido su política antimigratoria con el aumento de redadas, deportaciones y el endurecimiento de los requisitos para que ciudadanos extranjeros obtengan permisos de viaje y estancia en el país.

El republicano firmó una orden ejecutiva para reforzar la comprobación de los antecedentes de quienes solicitan visados a EE.UU.

Además, la Administración ha puesto en marcha procesos más estrictos de evaluación a los solicitantes, incluido el rastreo de la actividad en redes sociales.

La mayor parte de las revocaciones de 2025 afectaron a turistas y viajeros de negocios que permanecieron en Estados Unidos por más tiempo del permitido por sus visados, confirmó un funcionario de Estado a FoxNews.

En concreto, casi 500 estudiantes vieron revocado su estatus por posesión y distribución de drogas y la mitad de las revocaciones de visados especializados se produjeron por detenciones tras conducir bajo los efectos del alcohol, según la misma fuente.

Estas cifras se conocen después de que la Administración Trump anunciara en agosto de 2025 que estaba revisando los 55 millones de extranjeros que tienen visas estadounidenses válidas.