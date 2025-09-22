El pago de 100,000 dólares por la visa H-1B impactará a varias industrias en EEUU

Washington, Estados Unidos.

La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió este lunes que la propuesta de imponer una tarifa de 100,000 dólares para las nuevas visas H-1B no solo impactará a los trabajadores del sector tecnológico, sino también a industrias como la agrícola, la de energía renovable y la medica, entre otras.

El Gobierno del presidente Donald Trump anunció el viernes pasado que exigirá dicho pago para conceder los nuevos visados H1-B destinados a profesionales altamente calificados.

En la presentación de la medida, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo que la idea de este cobro es que las grandes empresas tecnológicas y otras grandes compañías "dejen de capacitar" a trabajadores extranjeros y favorezcan a los estadounidenses.

Sin embargo, el abogado Jeff Joseph, presidente de AILA, advirtió este lunes en una conferencia de prensa que "la realidad" es que el número de empleadores que dependen de la innovación de la visa H1-B es mucho mayor que el de las empresas tecnológicas.

"Hablamos de hospitales, universidades, médicos y dentistas rurales, energías renovables, petróleo y gas, manufactura, ingeniería, clero, finanzas, infraestructura, arquitectura, abogados, contadores públicos, transporte, que se verán afectados", ahondó el abogado.

Joseph añadió que las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro que necesitan a estos trabajadores serán los más afectados al no poder pagar el costo por las visas H1B. "Al final, los verdaderos perdedores en esta situación no son aquellos a quienes el Gobierno apunta", indicó.

Shev Dalal-Dheini, directora de Relaciones Gubernamentales de AILA, criticó la medida presentada por Lutnick que, en su opinión, fue diseñada "para crear el mayor caos posible".

Los abogados expresaron frustración por la poca información que la Casa Blanca ha dado sobre el cobro que afecta solo a los nuevos peticionarios y sobre quiénes podrían estar exentos.

"No sabemos cómo se paga la tarifa de 100.000 dólares, aunque la proclamación ya está en vigor, y no sabemos qué quieren decir con nueva petición", señaló Dalal-Dheini.