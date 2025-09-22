Nicaragua ejecuta polémica 'maniobra' política de apoyo a Rusia

Managua, Nicaragua

"Valoramos enormemente este paso verdaderamente amistoso en el espíritu de una auténtica asociación estratégica entre nuestros países y lo vemos como una manifestación abierta de solidaridad", dijo el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, al inicio de la ceremonia.

El representante especial de los copresidentes de Nicaragua para la cooperación con Rusia , Laureano Ortega Murillo , firmó hoy en la capital rusa acuerdos de cooperación con los jefes de las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú y de la ciudad crimea de Sebastopol.

Destacó que Moscú ve que "aumenta el interés del Sur y el Este globales por establecer contactos con las nuevas regiones rusas".

"Y el día de hoy estamos aquí para confirmar que estamos listos para estrechar y fortalecer los lazos de cooperación en todos los campos con nuestros queridos hermanos. Rusia y Nicaragua somos países y pueblos con una relación histórica de hermandad", afirmó a su vez Ortega Murillo.

El representante especial nicaragüense destacó que es un "honor firmar estos acuerdos de cooperación con estas regiones y repúblicas que han soportado los embates, ataques fascistas en contra de sus pueblos, en contra de sus culturas, que han atentado contra la vida de sus ciudadanos y que han reclamado su derecho histórico a ser parte integral de la Federación de Rusia".

Nicaragua junto con Corea del Norte y Siria son los únicos países que han reconocido la legalidad de la anexión por Rusia de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

Ortega Murillo firmó los respectivos acuerdos con los jefes de las repúblicas populares de Donetsk, Denis Pushílin, y de Lugansk, Leonid Pásichnik, así como con los gobernadores de las regiones de Jersón, Vladímir Saldo, y Zaporiyia, Yevgueni Balitski, y la vicegobernadora de la ciudad de Sebastopol, María Litovko.

Con anterioridad, el país centroamericano reconoció las independencias de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, respaldadas por Rusia.