  1. Inicio
  2. · Mundo

La OTAN está "de facto" en guerra con Rusia, dice el Kremlin

Rusia se pronunció sobre la ayuda de Occidente a Ucrania, afirmando que la OTAN se ha involucrado 'de facto' en el conflicto.

  • 15 de septiembre de 2025 a las 09:41 -
  • Agencia EFE
La OTAN está de facto en guerra con Rusia, dice el Kremlin

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte (D), y el comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), general Alexus G. Grynkewich (I), durante una conferencia de prensa en el Cuartel de la Alianza en Bruselas.

 EFE/OLIVIER MATTHYS
Moscu, Rusia.

La OTAN se encuentra de hecho en guerra con Rusia, afirmó este lunes el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov, al comentar la ayuda occidental a Ucrania.

"La OTAN está en guerra con Rusia. Esto es obvio y no requiere de pruebas adicionales", dijo Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria.

Según el portavoz, al brindar apoyo directo e indirecto al adversario de Moscú, la Alianza se ha involucrado "de facto" en el conflicto armado.

Las nuevas declaraciones del Kremlin se producen después de una incursión de drones rusos la pasada semana en territorio de Polonia.

Tras el incidente, las autoridades rusas se mostraron dispuestas a investigar lo ocurrido y aseguraron no estar interesados en una escalada.

Drones rusos en Polonia, el mayor choque de Rusia con la OTAN desde el inicio de la guerra

Moscú no ha confirmado oficialmente la implicación de drones rusos en el suceso, pero tampoco ha desmentido la versión de Varsovia.

Mientras, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció el viernes la puesta en marcha de una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de 'Centinela Oriental' con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza.

Rutte, quien aseguró que esta nueva actividad militar contará con activos de países como Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania y "otros", aseguró respecto a la incursión aérea en Polonia que representó "la mayor concentración de violaciones del espacio aéreo de la OTAN que se haya visto, lo que sucedió no fue un incidente aislado". EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias