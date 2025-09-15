Trump anuncia un acuerdo con China sobre el futuro de TikTok

Washington, Estados Unidos.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes que el diálogo comercial en Madrid entre su país y China ha transcurrido "muy bien" y adelantó que "terminará pronto", con resultados prometedores para una empresa que los jóvenes estadounidenses "querían salvar", en aparente referencia a TikTok.

"¡La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos de América y China ha salido MUY BIEN! Pronto concluirá. También se llegó a un acuerdo sobre una 'cierta' empresa que los jóvenes de nuestro país realmente querían salvar. ¡Ellos estarán muy felices!", escribió Trump en su red Truth Social.

El presidente anunció también que dialogará por teléfono con su homólogo chino Xi Jinping el próximo viernes y aseguró que entre ambas naciones "¡la relación sigue siendo muy fuerte!".

Las delegaciones comerciales de Washington y Pekín se han reunido en la capital española desde el fin de semana en su cuarta ronda de negociaciones en busca de un acuerdo sobre aranceles, controles de exportación y el futuro de TikTok, a dos días de que se cumpla el plazo para que la plataforma de vídeos deje de funcionar en EE.UU..

El encuentro se produce tras la prórroga en agosto de la tregua arancelaria que extendió hasta noviembre la suspensión de nuevos gravámenes y rebajó los aranceles impuestos previamente hasta el 30 % para los bienes chinos y el 10 % para los estadounidenses.

Trump ya había dicho el domingo que el futuro de TikTok en el país estadounidense depende de China. "Quizás la dejemos morir, o quizás... no sé, depende", dijo a la prensa.