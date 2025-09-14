Delegaciones de EEUU y China se reúnen para negociar sobre TikTok

Madrid, España.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, se encuentran desde poco después de las 14.00 hora local (12.00 GMT) en el palacio de Santa Cruz de Madrid para negociar un acuerdo sobre aranceles, controles de exportación y el futuro de TikTok.

Se trata de la cuarta ronda de negociaciones comerciales que mantienen, tras las celebrados en Ginebra, Londres y Estocolmo, y está previsto que se prolongue hasta el 17 de septiembre.

En el palacio de Santa Cruz, sede del ministerio de Asuntos Exteriores español, les ha recibido el ministro, José Manuel Albares, quien ha agradecido, en nombre del Gobierno de España, la confianza a los dos países por haber elegido Madrid como ciudad de esta reunión bilateral.

En un comunicado, Albares apuntó que la política exterior española apuesta por la diplomacia y la negociación para conseguir el entendimiento entre naciones, para lo cual el ministerio de Asuntos Exteriores se presenta como un "puente para el acercamiento y el diálogo" y celebra haber sido escogido como sede de esta ronda negociadora.

El encuentro de los negociadores se produce tras la prórroga en agosto de la tregua arancelaria que extendió hasta noviembre la suspensión de nuevos gravámenes y que rebajó los aranceles impuestos previamente hasta el 30 % para los bienes chinos y el 10 % para los estadounidenses.