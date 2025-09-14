Trump es uno de los presidentes "más racistas" de EEUU, dice senador de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.

El senador estatal de Nueva York, de origen puertorriqueño y nacionalizado dominicano, Luis Sepúlveda, llamó a la comunidad latina en Estados Unidos a unirse para combatir a Donald Trump, "uno de los presidentes más racistas que ha tenido Estados Unidos".

El demócrata Sepúlveda afirmó que el mandatario estadounidense está "violando" todos los preceptos democráticos en ese país.

"El presidente (Donald) Trump le interesa que en Estados Unidos solo vivan personas de color blanco (...). Está hablando de dar cabida al país a ciudadanos blancos de Sudáfrica bajo el pretexto de que están amenazados, cuando en realidad eso no es cierto. Los blancos sudafricanos siguen siendo los más ricos y dueños de las más grandes extensiones de terreno en su país", dijo el legislador en entrevista a EFE.

Consideró que Trump ha violado las leyes una y otra vez y lamentó que "muchos" latinos hayan votado por él en las elecciones de noviembre de 2024, a sabiendas de lo que él decía que iba a hacer de llegar a la Presidencia.

"Tenemos que reunirnos como un grupo y decir vamos a votar por el partido Demócrata y asegurar que la mayoría (de latinos en EEUU) regrese al partido Demócrata para poder combatir lo que está haciendo a nivel federal el presidente Trump", precisó.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Sepúlveda visita República Dominicana al frente de una amplia comisión de asambleístas, miembros de tribunales, empresarios, líderes comunitarios y miembros de la sociedad civil del Estado de Nueva York. Es una misión que realiza por cuarto año consecutivo.