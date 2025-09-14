León XIV cumple 70 años y celebra con miles de fieles en el Vaticano

Ciudad del Vaticano.

El papa León XIV cumple este domingo 70 años de edad y vivirá su primer cumpleaños al frente del Vaticano, tras su elección pontificia del pasado 8 de mayo, y con varios actos en la agenda por los que aparecerá en público.

Se trata del papa más joven desde hace más de tres décadas, desde tiempos de Juan Pablo II, que fue elegido en 1978 a los 58 años y que alcanzó la misma edad de León XIV en 1990.

Rovert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en la ciudad estadounidense de Chicago, del matrimonio entre Louis, de orígenes franceses e italianos, y Mildred, españoles, aunque también cuenta con nacionalidad peruana por sus muchos años en la misión.

En el Vaticano tradicionalmente no se celebra el cumpleaños sino el onomástico, el santo, pero los papas anteriores sí que solían pasar un día especial, recibiendo la felicitación de colaboradores, allegados, admiradores o participantes en algunas de sus audiencias.

La pasada noche, por ejemplo, miles de personas le desearon un feliz cumpleaños durante un insólito concierto en la Plaza de San Pedro del Vaticano en el que cantaron artistas como Karol K, Pharrell Williams, John Legend o el tenor Andrea Bocelli.

Además, los niños ingresados en el hospital 'Bambino Gesú' le han hecho llegar algunos dibujos en los que lo representan con banderas de la paz, una de las cuestiones clave en su magisterio.

En la agenda de este domingo del papa agustino consta el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico ante los fieles que suelen congregarse en la plaza de San Pedro.