Funeral de Charlie Kirk será el 21 de septiembre en Arizona, con la presencia de Trump

Miami, Estados Unidos

El funeral del activista conservador Charlie Kirk, asesinado el miércoles, será el próximo 21 de septiembre en Arizona, a donde el presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido asistir para honrar a su aliado. La organización Turning Point USA, fundada por Kirk, anunció ayer que el evento será la mañana del domingo 21 de septiembre en el estadio State Farm, sede del equipo de fútbol americano Arizona Cardinals, en la ciudad de Glendale.

"Acompáñanos para celebrar la extraordinaria vida y el perdurable legado de Charlie Kirk, una leyenda estadounidense", expuso la asociación en sus redes sociales. Trump, quien ha responsabilizado del ataque a la "izquierda radical" y los "lunáticos", prometió el viernes asistir al evento tras hablar con Erika, la esposa de Kirk, considerado una de las figuras clave para su victoria electoral de 2024 por movilizar el voto de los jóvenes. "Me han pedido ir y pienso que tengo la obligación de hacerlo. He escuchado que será el próximo fin de semana. Cuando sea, yo iré", declaró a los medios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.