El desgarrador video de la viuda de Charlie Kirk dándole el último adiós

Washington, Estados Unidos.

La esposa del comentarista conservador Charlie Kirk, Erika, prometió este viernes continuar con el legado de su marido y lanzó una advertencia a los involucrados en su asesinato: "Si antes pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea de lo que acaban de desatar en todo este país y en este mundo". "No tienen idea del fuego que han encendido dentro de esta esposa. El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra. Para todos los que nos escuchan esta noche en Estados Unidos: el movimiento que mi esposo construyó no morirá", advirtió Erika en su primera aparición pública desde el asesinato de su marido en un evento universitario en el oeste del país.

Frente al escritorio de su marido, donde Kirk realizaba sus retransmisiones en sus redes sociales, la esposa comenzó su discurso llorando la muerte de su marido, un aliado del presidente de EE.UU., Donald Trump. "Mi esposo dio su vida por mí, por nuestra nación, por nuestros hijos. Mostró el máximo y verdadero amor. Nunca, jamás, tendré las palabras para describir la pérdida que siento en mi corazón", dijo. El resto de las desgarradoras fotos y videos muestran el proceso de despedida: en las imágenes se puede observar cómo la viuda, inclinada sobre el ataúd abierto, toma la mano de su esposo y le susurra palabras de amor.