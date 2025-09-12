"Las redes sociales son un cáncer", dice Spencer Cox tras crimen de Charlie Kirk

Washington, Estados Unidos

Spencer Cox, gobernador del estado de Utah, responsabilizó este viernes a las redes sociales, a las que calificó de "cáncer", del clima de violencia política en Estados Unidos que según él ha conducido al asesinato del activista Charlie Kirk.

En una rueda de prensa para anunciar el arresto del supuesto asesino de Kirk, Tyler Robinson, Cox dijo creer "firmemente" en que el episodio ocurrido el miércoles en la Universidad de Utah Valley "es un punto de inflexión en la historia estadounidense" y planteó si se trata del "final de un capítulo oscuro" o del "comienzo de uno aún más oscuro".

Cox aseguró que lo sucedido le recuerda a los años sesenta, una época marcada por los asesinatos de figuras políticas como John F. Kennedy o Martin Luther King Jr., y subrayó que en los últimos días han circulado por redes sociales, además de las imágenes del asesinato de Kirk, videos del asesinato de una refugiada ucraniana en Charlotte (Carolina del Norte) en un tren.