Tyler Robinson, estudiante ejemplar y fan de 'Bella ciao'; datos sobre autor del crimen de Kirk

Washington, Estados Unidos

Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, es el centro de la atención mundial tras ser el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, el influyente activista conservador y aliado de Donald Trump. Su detención, más de 30 horas después del tiroteo en el campus de la Universidad de Utah Valley, dio inicio a un proceso judicial que podría culminar en la pena de muerte. Poco a poco se van relevando más detalles sobre la vida de Tyler Robinson, entre ellos su pasado académico prometedor, una afición por las armas y una repentina radicalización política. A continuación 15 datos.

¿Qué se sabe de Tyler Robinson?

1. Tiene 22 años y reside en el estado de Utah. 2. No estaba matriculado en la Universidad de Utah Valley, donde se produjo el crimen. 3. Fue detenido más de 30 horas después del tiroteo fatal contra Charlie Kirk. 4. Su propio padre, Matt Robinson, un veterano del Departamento del Sheriff del Condado de Washington, lo entregó a las autoridades. 5. Desde niño, tuvo contacto con las armas, lo que se ha documentado con fotos en redes sociales. 6. Es el mayor de tres hermanos y vivía con sus padres en el condado de Washington. 7. Nació en St. George, una localidad de aproximadamente 100,000 habitantes.

8. A pesar de que su familia está registrada como republicana, él no tenía afiliación política registrada y no había votado en las últimas elecciones. 9. Su familia ha declarado que se "había politizado" recientemente. 10. La munición que dejó el presunto asesino del activista contenía inscripciones como “¡Hey, fascista, atrápala!” y otros lemas. En otra de las balas se podía leer “bella ciao” y en una tercera “si estás leyendo esto eres gay”. 11. Varios medios han identificado a su padre como Matt Robinson, un veterano con casi 30 años de experiencia en el Departamento del Sheriff del condado de Washington. 12. En su adolescencia, obtuvo calificaciones sobresalientes en el examen estandarizado ACT, y su madre lo describió como un "genio" en redes sociales. 13. Después del crimen, escribió en la plataforma Discord sobre el rifle y los mensajes grabados en la munición. 14. Las balas tenían escritos memes y frases de videojuegos, así como referencias al himno antifascista italiano "Bella Ciao". 15. Actualmente, está detenido en la cárcel del condado donde se encuentra la universidad y podría enfrentarse a la pena de muerte.

Cronología de las más de treinta horas para capturar al asesino de Charlie Kirk

Miércoles, 10 de septiembre - 12.23 PM: Charlie Kirk, de 31 años, recibe un disparo en el cuello mientras responde a una pregunta del público durante un evento en la Universidad Utah Valley ante unas 3.000 personas, la mayoría jóvenes. - 12.39 PM: Los primeros agentes del FBI llegan a la escena del crimen y acordonan la zona. - 2:40 PM: El presidente Trump anuncia la muerte de Kirk en la plataforma Truth Social: "Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie", escribe el republicano. - 4:21 PM: El director del FBI, Kash Patel, anuncia en la red X la captura de un sospechoso de asesinar a Kirk, pero esa persona es liberada posteriormente.

Jueves, 11 de septiembre - 9.48 AM: El FBI publica las primeras fotos del sospechoso de haber matado a Kirk: un varón blanco que viste pantalones, sudadera con un águila, gorra y gafas de sol. - 10.45 AM: El FBI ofrece una recompensa de hasta 100.000 dólares por información que conduzca a la captura del asesino. - 7:25 PM: Las autoridades publican un video que muestra al sospechoso saltando del techo de uno de los edificios del campus universitario y huyendo tras haber disparado a Kirk. - 10:00 PM: Se produce la detención de Tyler Robinson después de haber sido identificado por un familiar, según la cronología de Patel. Sin embargo, registros obtenidos por The Washington Post muestran que Robinson fue detenido en el condado de Washington (Utah) a las 4.00 horas del viernes y fichado en la cárcel de Spanish Fork a las 7.15 horas.