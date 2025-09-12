Confesó el crimen a su padre policía: ¿quién es Tyler Robinson?

El gobernador Cox también señaló que los casquillos de bala encontrados por los investigadores presentaban varias inscripciones grabadas. El que había sido disparado decía: “notices bulges OWO what’s this?”. Se trata de una frase de tono irónico y sexualizado que suele usarse en memes o juegos de rol en línea, donde “notices bulge” alude a darse cuenta de un “bulto” en la ropa, “OWO” es un emoticón que representa sorpresa exagerada, y “what’s this?” significa “¿qué es esto?”.