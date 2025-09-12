Confesó el crimen a su padre policía: ¿quién es Tyler Robinson?

La policía estadounidense identificó a Tyler Robinson, de 22 años y residente de Utah, como el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, el activista de derecha aliado del presidente Donald Trump.
Fuentes policiales informaron a Daily Mail que Robinson fue detenido bajo la presunción de haber matado a Kirk en un encuentro celebrado el miércoles en la Universidad del Valle de Utah.
La rápida identificación del sospechoso fue posible gracias a un giro inesperado en la investigación. Según las fuentes locales, el joven confesó el crimen a su propio padre, Matt Robinson, quien es un oficial veterano con 27 años de servicio en el Departamento del Sheriff del Condado de Washington.
El joven de 22 años es residente de Utah, y por el disparo que realizó autoridades infieren tiene un alto conocimiento armamentístico.
El FBI ha confirmado además que llevaba el rifle escondido en una toalla oscura, y que tanto las balas como el rifle llevaban frases inscritas como "hola fascista, pilla esta" o "bella ciao".
Robinson había adoptado en los últimos años una postura más política, según las autoridades. El gobernador explicó también que, durante una charla con un pariente, Robinson comentó que Charlie Kirk visitaría la UVU y discutieron las razones por las que no simpatizaban con él ni con sus ideas.
El arresto de Robinson se produjo después de que el gobernador de Utah, Spencer Cox, pidiera ayuda a quienes estuvieron en el lugar del asesinato para encontrar a la persona que disparó a Kirk, de 31 años, mientras hablaba con estudiantes de la Universidad del Valle de Utah.
Posteriormente, medios locales informaron que el padre del joven —que trabaja a tiempo parcial como clérigo y como contratista de una agencia federal de seguridad— advirtió que su hijo se parecía a la persona de las fotos difundidas por el FBI.
De acuerdo con esos reportes, se puso en contacto con el Servicio de Alguaciles y con el propio FBI y afirmó: “Creo que este es mi hijo”.
Según CNN, que citó a dos fuentes, el joven incluso habría confesado a su padre haber cometido el asesinato. Más tarde, el gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó en una conferencia de prensa el arresto del presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk y lo identificó como Tyler Robinson.
Según la versión oficial, el joven se entregó a las fuerzas policiales después de ser convencido por una persona de su círculo familiar, como había anticipado el presidente en la entrevista.
El gobernador Cox también señaló que los casquillos de bala encontrados por los investigadores presentaban varias inscripciones grabadas. El que había sido disparado decía: “notices bulges OWO what’s this?”. Se trata de una frase de tono irónico y sexualizado que suele usarse en memes o juegos de rol en línea, donde “notices bulge” alude a darse cuenta de un “bulto” en la ropa, “OWO” es un emoticón que representa sorpresa exagerada, y “what’s this?” significa “¿qué es esto?”.