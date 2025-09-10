El influencer Charlie Kirk, aliado de Trump, es asesinado de un disparo

Utah, Estados Unidos.

El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue asesinado este miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en una universidad de Utah. "El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido", confirmó el propio Trump en la plataforma Truth Social. "Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", agregó Trump.

Según videos difundidos en redes sociales, Kirk sufrió un disparo en el cuello mientras participaba en un debate en la Universidad Utah Valley (UVU) frente a centenares de personas. Aunque la universidad informó en un principio que una persona había sido arrestada, el periódico The New York Times detalló que la persona detenida no es el autor del disparo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El activista fue trasladado en estado crítico al hospital de Timpanogos, en la ciudad de Oren. Tanto Trump como Real America's Voice, un canal de televisión en el que trabajaba Kirk, confirmaron su fallecimiento.