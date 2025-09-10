Disparan a Charlie Kirk, aliado de Trump, en un acto en Utah

Utah, Estados Unidos.

El comentarista y activista conservador Charlie Kirk recibió un disparo este miércoles mientras intervenía en un evento en la universidad Utah Valley. Según varios videos que circulan en las redes sociales, se puede ver a Kirk recibiendo un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de personas.

⚡️Momento del disparo al activista Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah



⚠️Advertencia: las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad.



Más detalles👇https://t.co/jYppqsBcDe pic.twitter.com/blujlMrL3D — RT en Español (@ActualidadRT) September 10, 2025

La institución académica informó en un comunicado que hubo un disparo en el campus contra un orador invitado y que hay un sospechoso detenido. Las autoridades están investigando el caso, que ocurrió frente a unas 2.000 personas presentes, según el excongresita Jason Chaffetz, que estaba en el evento. Trump pidió una oración por su aliado político tras conocer la noticia. "Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!", escribió en la plataforma Truth Social. También el vicepresidente JD Vance pidió oraciones para Kirk, a quien definió como "un hombre verdaderamente bueno y un padre joven".