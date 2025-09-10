  1. Inicio
Disparan a Charlie Kirk, aliado de Trump, en un acto en Utah

El activista conservador hablaba ante una multitud de estudiantes cuando fue alcanzado por un disparo.

  • 10 de septiembre de 2025 a las 13:04 -
  • Agencia EFE
El comentarista y activista conservador, Charlie Kirk, se encuentra hospitalizado tras resultar herido en un ataque.

 EFE/Cristóbal Herrera-Ulashkevich
Utah, Estados Unidos.

El comentarista y activista conservador Charlie Kirk recibió un disparo este miércoles mientras intervenía en un evento en la universidad Utah Valley.

Según varios videos que circulan en las redes sociales, se puede ver a Kirk recibiendo un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de personas.

La institución académica informó en un comunicado que hubo un disparo en el campus contra un orador invitado y que hay un sospechoso detenido.

Las autoridades están investigando el caso, que ocurrió frente a unas 2.000 personas presentes, según el excongresita Jason Chaffetz, que estaba en el evento.

Trump pidió una oración por su aliado político tras conocer la noticia. "Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!", escribió en la plataforma Truth Social.

También el vicepresidente JD Vance pidió oraciones para Kirk, a quien definió como "un hombre verdaderamente bueno y un padre joven".

Trump pide la pena de muerte para el asesino de joven ucraniana en Carolina del Norte

"Estoy siguiendo de cerca la situación en la Universidad del Valle de Utah. Les pido que se unan a mí en oración por Charlie Kirk y los estudiantes allí reunidos", indicó por su parte el senador de EE.UU. por Utah, Mike Lee.

Nacido en octubre de 1993 en Illinois y padre de dos hijos, Kirk es un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil conservadora.

Kirk prestó su apoyo públicamente a Trump en varios de sus mítines de campaña del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura. EFE

