Trump es abucheado en un restaurante de Washington

Manifestantes propalestinos abuchearon a Trump y miembros de su gabinete dentro de un restaurante en la capital estadounidense.

  • 10 de septiembre de 2025 a las 07:11 -
  • Agencia EFE
Varias mujeres abuchearon a Trump en un lujoso restaurante ubicado a pocas cuadras de la Casa Blanca.

Washington, Estados Unidos.

Manifestantes propalestinos abuchearon el martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando acudió a cenar al restaurante de mariscos Joe’s, a pocas cuadras de la Casa Blanca, acompañado de varios de sus funcionarios de confianza.

El episodio ocurrió cuando Trump ingresaba al local y saludaba al personal, momento en que un grupo de mujeres con banderas palestinas lo sorprendió al grito de “¡Palestina libre!”.

Las manifestantes también lo increparon con gritos de “Trump es el Hitler de nuestros días”, mientras lo tenían de frente a la entrada del restaurante. El presidente optó por ignorarlas y continuó su camino hacia el interior del local.

La salida a cenar tuvo como trasfondo la estrategia de Trump para reforzar su discurso sobre la seguridad en Washington D.C., tras asumir el control federal de la capital y argumentar que esa medida supuestamente ha contribuido a una caída del crimen en la ciudad.

Trump sale a cenar y a jugar billar para promover la toma federal de Washington

Ese mismo día, Trump se refirió al ataque israelí contra líderes de Hamás en Doha y afirmó que no estaba “contento” con la operación, al tiempo que reconoció que no fue notificado con anticipación. El presidente adelantó que ofrecerá una declaración más amplia sobre el tema este miércoles. EFE

efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

