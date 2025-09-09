Trump sale a cenar y a jugar billar para promover la toma federal de Washington

Washington, Estados Unidos

Trump acudió al restaurante de mariscos Joe’s, situado a unas cuadras de la sede presidencial, acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el vicepresidente, J.D. Vance.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , salió a cenar a un restaurante ubicado a pocas cuadras de la Casa Blanca y a jugar billar con algunos de sus funcionarios más cercanos este martes, en un gesto destinado a reforzar su discurso sobre la seguridad de Washington D.C. desde que tomó el control federal de la capital.

En el lugar, el mandatario jugó billar y, antes de su ingreso, fue abucheado por ciudadanos que se encontraban en los alrededores, quienes le gritaron consignas como: “DC libre”, “Palestina libre” y “Trump es el Hitler de nuestros tiempos”.

El republicano salió a cenar después de que la semana pasada algunos periodistas le preguntaran en la Casa Blanca cuándo iría a comer fuera y él respondiera que “era una gran idea”, dentro de su narrativa de que, bajo el control federal y el despliegue de la Guardia Nacional en la capital, el crimen ha disminuido.

Trump tomó el control del Departamento Metropolitano de Policía de la capital el pasado 11 de agosto y, de acuerdo con la Casa Blanca, se han registrado casi 2.200 arrestos, la mayoría por delitos menores como posesión de armas ilegales o infracciones de tránsito.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Además de Washington, Trump desplegó la Guardia Nacional en Los Ángeles en junio y ha amenazado con enviar tropas a otras ciudades, en su mayoría gobernadas por demócratas, incluidas Baltimore, Nueva Orleans y Chicago, donde las autoridades estatales y locales ya se preparan para un aumento drástico de las operaciones de control migratorio.

Antes de la cena, Trump dijo a la prensa que no fue notificado con antelación sobre el ataque israelí en Doha y que no estaba “contento”, aunque prometió dar una declaración más amplia sobre el tema este miércoles. EFE