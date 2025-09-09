  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump rechaza aclarar si es el autor de una supuesta carta a Epstein

Tras la publicación de un polémico dibujo acreditado a Trump por el Congreso, el mandatario se rehúsa a confirmar su autoría.

  • 09 de septiembre de 2025 a las 10:03 -
  • Agencia EFE
Trump rechaza aclarar si es el autor de una supuesta carta a Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo.

 EFE/AARON SCHWARTZ
Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este martes aclarar si es el autor de una carta con contenido lascivo que supuestamente envió en 2003 al delincuente sexual Jeffrey Epstein en su cumpleaños cincuenta: "Es un tema zanjado", dijo.

"No comento sobre algo que es un tema zanjado”, declaró el mandatario en una llamada telefónica a la cadena NBC News. "Ya he dado todos los comentarios al equipo. Es un asunto cerrado", añadió Trump.

El mandatario fue abordado sobre el tema después de que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. hiciera pública este lunes la imagen de la carta, cuya existencia ya había sido reportada por el diario The Wall Street Journal.

Esta misiva se incluye en el llamado "libro de cumpleaños" que recibió Epstein por su quincuagésimo cumpleaños y que el Gobierno entregó al Congreso.

La que se le atribuye a Trump es una carta con un texto que recoge una conversación ficticia entre Trump y Epstein, rodeado por el dibujo de la silueta de una mujer desnuda e incluye una firma manuscrita con el nombre "Donald", muy similar a la rúbrica del presidente estadounidense.

Imagen tomada de la cuenta oficial @OversightDems en la red social X donde se observa un dibujo supuestamente hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cual le regaló a Jeffrey Epstein.

Imagen tomada de la cuenta oficial @OversightDems en la red social X donde se observa un dibujo supuestamente hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cual le regaló a Jeffrey Epstein.

(@OversightDems / EFE)

Trump ya ha negado rotundamente que él sea el autor de esa misiva, al argumentar que él no sabe dibujar.

Tras hacerse pública la epístola, el vicejefe de Gabinete del Gobierno, Taylor Budowich, descartó que la firma de la carta al magnate, declarado culpable en 2008 de prostitución de menores, fuera del mandatario, comparándolo con imágenes de sus rúbricas más recientes.

Sin embargo, el diario The New York Times analizó varias cartas del ahora presidente con las que Epstein tenía archivadas y reveló que Trump firma diferente como funcionario a cuando lo hace a nombre personal.

El Congreso obtiene dibujo que supuestamente Trump regaló a Epstein

En todos los documentos revisados, enviados a funcionarios de Nueva York y al exalacalde Rudy Giuliani entre 1987 y 2001, Trump firmó solo con su nombre y sin apellido o iniciales, algo que suele reservar para notas personales, e incluyó una característica línea larga al final de su nombre, en un gesto muy similar a la firma estampada en el mensaje para Epstein.

La transferencia de documentos del llamado archivo Epstein al Congreso estadounidense llegó después de semanas de intensa agitación entre las bases de seguidores del presidente Trump y después de que en julio el Departamento de Justicia afirmara que no se iba a publicar más información sobre el pederasta neoyorquino, que presuntamente se suicidó en 2019.

Esto incendió a las bases MAGA (siglas de "Hacer grande a EE.UU. de nuevo") seguidores acérrimos del presidente republicano, que consideran válidas las teorías -a las que el propio Trump ha dado sustento- que aseguran que entre las listas de clientes de Epstein había figuras poderosas del ámbito económico y político. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias