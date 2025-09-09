Trump rechaza aclarar si es el autor de una supuesta carta a Epstein

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este martes aclarar si es el autor de una carta con contenido lascivo que supuestamente envió en 2003 al delincuente sexual Jeffrey Epstein en su cumpleaños cincuenta: "Es un tema zanjado", dijo.

"No comento sobre algo que es un tema zanjado”, declaró el mandatario en una llamada telefónica a la cadena NBC News. "Ya he dado todos los comentarios al equipo. Es un asunto cerrado", añadió Trump.

El mandatario fue abordado sobre el tema después de que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. hiciera pública este lunes la imagen de la carta, cuya existencia ya había sido reportada por el diario The Wall Street Journal.

Esta misiva se incluye en el llamado "libro de cumpleaños" que recibió Epstein por su quincuagésimo cumpleaños y que el Gobierno entregó al Congreso.

La que se le atribuye a Trump es una carta con un texto que recoge una conversación ficticia entre Trump y Epstein, rodeado por el dibujo de la silueta de una mujer desnuda e incluye una firma manuscrita con el nombre "Donald", muy similar a la rúbrica del presidente estadounidense.