Israel ataca en Catar a líderes de Hamás

Jerusalén, Israel.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asumió este martes la "responsabilidad total" del ataque de Israel contra líderes de Hamás en Catar, después de que algunos medios dijeran que el país informó a Estados Unidos antes del bombardeo.

"La acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de Hamás fue una operación israelí totalmente independiente. Israel la inició, la llevó a cabo y asume toda la responsabilidad", dijo la oficina del mandatario en un mensaje, sin mencionar directamente a Catar.

El Ejército israelí dijo este martes que llevó a cabo un "ataque preciso contra el liderazgo sénior" de Hamás, y un oficial israelí confirmó después a EFE que el bombardeo tuvo lugar en Doha, la capital de Catar, donde residen varios líderes del grupo islamista.