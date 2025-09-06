  1. Inicio
  2. · Mundo

Israel mató a 60 gazatíes y causó 362 heridos, según Sanidad

Del total de fallecidos del viernes, más de una veintena fueron asesinados por Israel mientras iban a buscar comida en medio de la hambruna

  • 06 de septiembre de 2025 a las 18:14 -
  • Agencia EFE
Israel mató a 60 gazatíes y causó 362 heridos, según Sanidad

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en el este del barrio de Sheikh Redwan de la ciudad de Gaza.

 MOHAMMED SABER / EFE
Jerusalén

El Ejército israelí mató este viernes a 60 palestinos y causó 362 nuevos heridos en ataques que lanzó contra la Franja de Gaza, según recoge el último boletín del Ministerio de Sanidad, controlado por Hamás, difundido el sábado y en el que informa de las víctimas del día anterior.

Del total de fallecidos del viernes, más de una veintena fueron asesinados por Israel mientras iban a buscar comida en medio de la hambruna que sigue azotando especialmente, el norte de la Franja.

Israel envía nuevas órdenes de desplazamiento ante inminente ataque en ciudad de Gaza

Desde el inicio de la ofensiva israelí, que el próximo octubre cumplirá dos años, el número total de muertos palestinos asciende a 64.368 y la de heridos a 162,367, la mayoría con amputaciones y lesiones de por vida.Sanidad también informó de que durante la jornada de ayer los equipos defensa civil recuperaron ocho cadáveres.

Miles de personas siguen atrapadas bajo los escombros de los edificios derruidos por los incesantes bombardeos israelíes.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales (incluso dos israelíes) y un creciente número de países califican de genocidio la campaña militar que lleva adelante Israel sobre la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias