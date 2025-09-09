Menor hondureño muere apuñalado en plena calle de Barcelona

Autoridades españolas reportaron este lunes la muerte violenta de un joven hondureño en la calle Antoni de Campmany, en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona.
La identidad del joven aún no ha sido confirmada por las autoridades; no obstante, revelaron que se trata de un hondureño de 16 años.
Según una de las hipótesis policiales, el joven habría muerto en una pelea relacionada con un ajuste de cuentas entre bandas delictivas que operan en la zona.
En el mismo hecho resultó herido un joven de origen colombiano. Las autoridades informaron que cuentan con dos testigos, cuyos testimonios podrían ayudar a dar con el paradero de los agresores.
De acuerdo con los relatos, los menores se encontraban en un grupo de tres y fueron atacados en la vía pública mientras corrían en dirección a la zona del metro. Uno de ellos logró ser trasladado con vida.
Vecinos del distrito de Sants-Montjuïc habían denunciado previamente la presencia de bandas latinas que operan en el lugar, así como el aumento de robos y asaltos en viviendas, por lo que ya habían alzado la voz ante las autoridades.
Hasta el momento, las autoridades locales continúan en la investigación.