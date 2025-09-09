Menor hondureño muere apuñalado en plena calle de Barcelona

Barcelona, España

Autoridades españolas reportaron este lunes la muerte violenta de un joven hondureño en la calle Antoni de Campmany, en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona. La identidad del joven aún no ha sido confirmada por las autoridades; no obstante, revelaron que se trata de un hondureño de 16 años.

Según una de las hipótesis policiales, el joven habría muerto en una pelea relacionada con un ajuste de cuentas entre bandas delictivas que operan en la zona. En el mismo hecho resultó herido un joven de origen colombiano. Las autoridades informaron que cuentan con dos testigos, cuyos testimonios podrían ayudar a dar con el paradero de los agresores.