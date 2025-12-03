  1. Inicio
Los guapos candidatos que están ganando una diputación

Ellos son los candidatos a diputados que conquistaron no solo con sus propuestas, sino con su físico.

1 de 10

Estos son los rostros de los apuestos candidatos a diputados que están saliendo electos.

2 de 10

Marco Antonio Midence, candidato por el Partido Nacional en Atlántida.
3 de 10

Alejandro Matute, candidato a diputado de Libre en Atlántida.
4 de 10

Yuri Sabas, candidato por el Partido Liberal en Choluteca.
5 de 10

Alex Ordóñez, candidato a diputado por el Partido Liberal en Choluteca.

6 de 10

Adrián Josué Martínez Soler, candidato a diputado del Partido Nacional por Comayagua.

7 de 10

Rolando Enrique Barahona Puerto, candidato por el Partido Liberal en Comayagua.

8 de 10

Kilvett Bertrán, candidato a diputado por el Partido Nacional en Francisco Morazán.
9 de 10

Adolfo Ráquel, candidato a diputado por el Partido Nacional en Francisco Morazán.
10 de 10

Edgardo Rashid Mejía Gianini, candidato por el Partido Liberal en Francisco Morazán.
