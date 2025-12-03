Los guapos candidatos que están ganando una diputación

Estos son los rostros de los apuestos candidatos a diputados que están saliendo electos.
Marco Antonio Midence, candidato por el Partido Nacional en Atlántida.
Alejandro Matute, candidato a diputado de Libre en Atlántida.
Yuri Sabas, candidato por el Partido Liberal en Choluteca.
Alex Ordóñez, candidato a diputado por el Partido Liberal en Choluteca.
Adrián Josué Martínez Soler, candidato a diputado del Partido Nacional por Comayagua.
Rolando Enrique Barahona Puerto, candidato por el Partido Liberal en Comayagua.
Kilvett Bertrán, candidato a diputado por el Partido Nacional en Francisco Morazán.
Adolfo Ráquel, candidato a diputado por el Partido Nacional en Francisco Morazán.
Edgardo Rashid Mejía Gianini, candidato por el Partido Liberal en Francisco Morazán.