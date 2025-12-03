Batacazos: los favoritos que quedan afuera del Congreso Nacional

Con casi el 80% de las actas procesadas en el nivel legislativo, varios candidatos, entre actuales diputados y aspirantes, están quedando sin la posibilidad de ocupar una curul en el Poder Legislativo. Los datos procesados por el CNE los hacen quedar, a pesar de ser considerados favoritos antes del proceso, lejos, en algunos casos, de sus aspiraciones políticas.
Carlos Eduardo Reina, dirigente y candidato de Libre en Francisco Morazán, está quedándose afuera de la contienda en el lugar 24.
Antonio Rivera Callejas, diputado desde 2006 por el Partido Nacional en Francisco Morazán, está en la posición 33. Suma 107,164 votos.
Rafael Canales, del Partido Liberal, está en la posición 32 en Francisco Morazán, lejos de los 23 lugares que corresponden a ese departamento.
Iris Pineda, diputada de Libre por Cortés, está quedando rezagada en la votación. Suma 42,980 y está en la posición 31.
José Manuel Matheu, exministro de Salud, busca una diputación por el Pinu en Francisco Morazán. Está en el sitio 51.
Milagros de Jesús González, candidata liberal por Francisco Morazán, está en el lugar 27. Está a cuatro sitios de alcanzar la diputación, pero se perfilaba como favorita en las encuestas.
Chara Margoth González, candidata por el Pinu en Francisco Morazán, está en el sitio 26. Ya fue diputada en el período 2018-2022 por Libre.
Francis Argeñal, nacionalista candidata a la reelección en Choluteca, está en el lugar 19, lejos de los 9 que ingresarán, con 27,985 votos.
Juan Barahona, diputado de Libre, esta quedándose afuera de los 23 elegidos en Francisco Morazán. Está posicionado en el sitio 39.
Otro de los batacazos es el de Eder Mejía, diputado nacionalista por Yoro, quien, en los primeros conteos, ingresaba como uno de los más votados, pero en las últimas horas bajó en las posiciones. Está en el lugar 10 (9 son elegidos) con 27,618 votos.
Netzer Mejía, diputado de Libre por Cortés, no fue favorecido en esta elección. Suma 41,731 votos y está en la posición 56, lejos de los 20 que serán elegidos.
Ramón Barrios, una de las figuras más trascendentes de Libre en el Congreso Nacional, está rezagado en los conteos por Cortés. Ocupa la posición 58 con 42,285 votos.
Héctor Samuel Madrid, diputado de Libre por Cortés, se perfila para no ganar la reelección en Cortés. Está en el lugar 36 con 42,572 votos.
Reynaldo Ekonomo, candidato de la Democracia Cristiana por Cortes, suma 9,694 y está en el lugar 25. Ya fue diputado por el Partido Nacional.
Tomás Ramírez, actual diputado por Atlántida, está quedando a la orilla del proceso. Está en la posición 9 con 4,243 votos. Atlántida tiene ocho representantes en el Congreso Nacional.
El exarbitro hondureño José Benigno Pineda, candidato por Santa Bárbara en el Partido Liberal, suma 10,127 votos y está en el puesto 25, lejos de los 9 elegidos.
Cristian de Jesús Hernández, hijo de Amable de Jesús Hernández, director de Injupemp y alcalde de San José de Colinas, no está siendo favorecido por los votantes. Suma 33,858 votos y está en el lugar 16.
Raymond Samuel Cherington, candidato liberal por Islas de la Bahía, está perdiendo el único escaño de ese departamento contra el Partido Nacional.
Carmen López, candidata de Libre por Francisco Morazán, se perfilaba como favorita por ese partido. Está en el sitio 34.
Yahvé Sabillón, candidato liberal por Comayagua, está quedando afuera del Congreso Nacional. Está en el sitio 16 (9 son elegidos) con 25,619 votos.
Luis Geovany Martínez, dirigente de Libre en Choluteca, está quedando lejos de la posibilidad de reelegirse. 14,765 votos y una posición 17 lo dejan lejos de la reelección.
Otra de las sorpresas es la de Mario Segura, jefe de la bancada liberal, quien está quedando afuera en El Paraíso. Suma 16,865 votos y está en la posición 11. Sólo seis son elegidos.
Walther Chávez, dirigente nacionalista en El Paraíso, es otra de las sorpresas. Está en el puesto 7. 6 son elegidos.
Marco Eliud Girón, candidato de Libre a la reelección por Francisco Morazán, está en el lugar 59, lejos de los 23 cupos.
Jari Dizon, diputado de Libre por Francisco Morazán, está quedando afuera en la elección. Está en el lugar 39.