Congreso 2026-2030: ellos serán los rostros nuevos en el Poder Legislativo

El Congreso Nacional para el período 2026-2030 comienza a definirse conforme el Consejo Nacional Electoral (CNE) publica las actas oficiales. Nuevos rostros se perfilan como los próximos representantes del pueblo hondureño. En departamentos como Cortés y Francisco Morazán, las mujeres alcanzan una participación destacada al ocupar el 45% de los curules; sin embargo, a nivel general, de los 128 escaños, apenas 37 son mujeres.