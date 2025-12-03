Congreso 2026-2030: ellos serán los rostros nuevos en el Poder Legislativo

El Congreso Nacional para el período 2026-2030 comienza a definirse conforme el Consejo Nacional Electoral (CNE) publica las actas oficiales. Nuevos rostros se perfilan como los próximos representantes del pueblo hondureño. En departamentos como Cortés y Francisco Morazán, las mujeres alcanzan una participación destacada al ocupar el 45% de los curules; sin embargo, a nivel general, de los 128 escaños, apenas 37 son mujeres.
Una de las caras nuevas será María José Sosa. Ella es candidata nacionalista del departamento de Francisco Morazán. Estudió Relaciones Internacionales en Universidad Católica de Honduras y hasta las 11:30 am de este 3 de diciembre obtenía 109,109 votos.
El Partido Nacional será la fuerza con mayor representación en el próximo Congreso Nacional, al sumar 50 curules hasta este 3 de diciembre. En el departamento de Yoro, Máxima Alejandra Burgos resultó electa por primera vez, al igual que Fabiola Lucila Rosa, quien figura entre los 23 diputados de Francisco Morazán.
Lucy Michell Guerrero, con 68,281 votos, está entre los 23 diputados de Francisco Morazán. Será representante de Libertad y Refundación (Libre). Entre sus planes está impulsar la creación del primer Centro Gerontológico en Centroamérica.
Kilvett Zabdiel Jossua Bertrand Barrientos es el candidato más votado de Francisco Morazán, está obteniendo 122,257 marcas. El nacionalista Kilvett Bertrand llega por primera vez al Congreso y está casado con Andrea Matamoros, exvicecanciller hondureña.
Clara Marisabel López Pérez es candidata de Libertad y Refundación por Francisco Morazán. Es doctora y llega por primera vez al Poder Legislativo.
Quien llegará también por primera vez al Congreso Nacional es José Rolando Sabillón, quien es el único diputado liberal de los nueve que tiene el departamento de Santa Bárbara en el Legislativo.
María Fernanda Sandres Umanzor se describe como una nacionalista que da una voz para la mujer y la juventud. Con mucho orgullo presume de su cariño por el departamento de Santa Bárbara.
Sara Elizabeth Estrada Zavala, periodista de profesión, también fue beneficiada con el voto en Francisco Morazán. A las 11:30 am de este miércoles 3 de diciembre obtendría 110,746 marcas.
La también periodista Saraí Espinal llegará por primera vez a ocupar una curul en el Congreso Nacional de la mano del Partido Liberal. Está sacando 105,052 votos.
Juan Carlos Vargas es el segundo candidato más votado en el departamento de Comayagua, por lo que llegará por primera vez a ocupar una curul en la cámara legislativa.
Karla Patricia Figueroa Cardoza será representante del Partido Nacional en el departamento de Olancho; mientras la liberal Yesica Lorena Cano está obteniendo una diputación en El Paraíso.
Remberto Alexander Zavala (departamento de Colón) y Arnold Burgos (departamento de Francisco Morazán) llegarán al Congreso Nacional por primera vez en representación del Parido Nacional.
El nacionalista Juan Carlos Fuentes (departamento de Copán) y Jennifer Díaz Ponce (departamento de Yoro), representante de Libertad y Refundación, serán diputados por primera vez, una vez se haga la declaratoria de las elecciones generales 2025.