Siete de ocho alcaldes de Atlántida son reelectos por cuatro años

El alcalde de La Ceiba, Bader Dip, del Partido Liberal, se perfila para un segundo período tras imponerse en las elecciones generales del domingo frente a Valentín Vásquez, candidato del Partido Nacional. Con 176 de las 363 urnas municipales escrutadas, Dip acumula 15,585 votos contra 8,396 de su rival.
En el municipio de Arizona, Carlos Arnoldo Chacón, del Partido Liberal, aseguró su tercer período al imponerse sobre Wilfredo Castellanos, candidato del Partido Nacional.
“Este es solo el resultado de lo que juntos logramos en estos primeros cuatro años de administración. Hoy ganó Tela, ganó la democracia, ganamos todos”, expresó Ricardo Cálix, actual alcalde de Tela, tras obtener un nuevo período.
Óscar Ayala conquistó la simpatía de los habitantes de Jutiapa, quienes lo favorecieron con su voto en las elecciones generales del domingo. El edil liberal se encamina a un tercer período al frente de la alcaldía municipal.
Nahún Turcios, del Partido Liberal, se agenció el triunfo en el municipio de La Masica y gobernará la alcaldía por un segundo período.
Edgardo Ramírez, actual alcalde del Partido Liberal, se apresta a dirigir por quinta vez la alcaldía de Esparta. La población del municipio le guarda aprecio por su estilo cercano al pueblo.
Atlántida cuenta con un único alcalde del Partido Libre: Enrique Matute, padre del diputado Alejandro Matute. El edil se encamina a su quinto período al frente de la municipalidad.
Fernando Gómez, del Partido Nacional, quien se desempeñaba como regidor en la alcaldía de El Porvenir, se impuso sobre Neri Munguía, del Partido Libre, su más cercano contendiente.
Las elecciones generales se desarrollaron en La Ceiba y en el resto del departamento de Atlántida en un ambiente de paz y tranquilidad.
La alcaldía ceibeña ha mostrado avances en la recuperación de sus finanzas durante dos períodos bajo la administración del Partido Liberal.