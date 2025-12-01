El pasado de Salvador Nasralla: fotos inéditas de su juventud

Una serie de fotografías inéditas de la juventud de Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, quien registra 748,507 sufragios (39.89 %), lo separa por apenas 515 votos del nacionalista Nasry Asfura, ha vuelto a colocar su pasado personal y profesional en el centro de la conversación pública.
Las imágenes, que recorren su infancia, adolescencia y primeros pasos en los medios de comunicación, permiten reconstruir la trayectoria de una de las figuras públicas más influyentes y multifacéticas de Honduras.
Salvador Alejandro César Nasralla Salum nació el 30 de enero de 1953 en Tegucigalpa, hijo de Alejandro Nasralla y Alicia Salum, ambos de ascendencia libanesa o palestina.
Sus primeros años transcurrieron en la ciudad de Trujillo, Colón, donde vivió hasta los 11 años, cuando su familia regresó definitivamente a la capital.
Durante su adolescencia estudió en el Instituto San Francisco, donde obtuvo el título de Bachiller en Ciencias y Letras. Desde entonces mostró interés por la comunicación, lo que lo llevó a trabajar en Emisoras Unidas entre 1966 y 1969.
También colaboró en Uniradio y Radio Católica, posteriormente, realizó entrevistas a artistas como Luis Miguel, Shakira y Juan Gabriel, además de futbolistas hondureños de la época.
Las fotografías divulgadas incluyen retratos familiares, imágenes de su etapa estudiantil y tomas de sus primeros años frente a un micrófono. También aparecen registros de las clases de teatro y televisión que tomó antes de mudarse a Chile, donde profundizó su formación académica.
A mediados de los años 70, Nasralla fue enviado a Santiago de Chile, donde estudió en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
En 1976 obtuvo el título de ingeniero civil de industrias, con especialidad en construcción, y más tarde completó una maestría en Administración de Empresas en la misma institución. Una de las imágenes más comentadas de esa época es una fotografía en la que aparece junto al entonces presidente chileno Augusto Pinochet, un registro ampliamente difundido por su relevancia histórica.
En 1981 lanzó el programa 5 Deportivo, transmitido por Canal 5 de Corporación Televicentro, espacio que mantiene hasta la actualidad y que consolidó su figura pública durante más de cuatro décadas. (Entrevista a Juan Gabriel).
Otra foto destacada corresponde a su etapa como jefe de prensa de la Selección Nacional de Honduras en el Mundial de España 1982, uno de los hitos más importantes en su carrera deportiva y periodística. Su voz y estilo marcaron una generación de televidentes que lo identifican como un referente del deporte nacional.
Su regreso a Honduras marcó el inicio de un ascenso mediático que lo llevó a convertirse en uno de los presentadores más reconocidos del país. (Entrevista a Luis Miguel.
Salvador Nasralla entrevistando a la cantante Shakira durante su época dorada, cuando aún llevaba el cabello negro
En el ámbito personal, Nasralla contrajo matrimonio el 10 de marzo de 2016 con Iroshka Elvir, quien actualmente es candidata a diputada por el Partido Liberal.
Ambos tienen dos hijos, un niño y una niña, quienes aparecen en algunas de las imágenes familiares más recientes difundidas por el equipo del candidato.
Iroshka Elvir es una figura de apoyo para Salvador Nasralla durante su cuarta candidatura a la presidencia; ella ha estado brazo a brazo con él en cada evento.
La contienda electoral de 2025 mantiene en vilo al país, y en ella vuelve a figurar Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, quien compite por cuarta ocasión consecutiva por alcanzar la Presidencia de la República.