ICE podrá acceder a teléfonos de hondureños en EEUU con software de espionaje

​​Los Ángeles, Estados Unidos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos recibió autorización para implementar el software israelí Graphite, una herramienta capaz de acceder a la información privada de los teléfonos celulares de inmigrantes que realicen trámites migratorios, incluidos hondureños. Con esta tecnología, los agentes federales pueden ingresar a mensajes encriptados, correos electrónicos, fotografías y documentos almacenados en los dispositivos, además de activar el micrófono de manera remota.

El uso de Graphite, según expertos, plantea un fuerte debate sobre derechos de privacidad, libertades civiles y seguridad nacional, en un contexto político ya sensible por la situación de los inmigrantes hondureños y de otras nacionalidades. El contrato para adquirir el programa fue firmado en septiembre de 2024, pero su aplicación se detuvo temporalmente durante la administración de Joe Biden, debido a denuncias de que en Italia había sido utilizado para espiar a periodistas y activistas. Tras meses de revisión, ICE obtuvo finalmente la luz verde para emplearlo en solicitudes de residencia, ciudadanía, asilo, TPS y otros beneficios migratorios.

Organizaciones defensoras de derechos civiles advirtieron que permitir el uso de una herramienta de vigilancia extranjera sobre solicitantes de estatus migratorio podría violar la Primera Enmienda y abrir la puerta a abusos de poder. Por su parte, especialistas en ciberseguridad señalan que el software necesita cierto grado de interacción del usuario —como abrir un archivo o dar clic en un enlace malicioso— para infectar el dispositivo. Una vez dentro, sin embargo, el acceso resulta prácticamente total. "Estamos hablando de control sobre micrófono, fotografías, documentos y datos altamente sensibles. Esto cambia el panorama de vigilancia en los procesos migratorios", advirtió el ingeniero en tecnología Feli Michaca, en declaraciones a Univision.

Migrantes piden clemencia a Trump al vencer el TPS para 60.000 hondureños y nicaragüenses

Migrantes pidieron "clemencia" al presidente estadounidense, Donald Trump, al vencer este lunes el Estatus de Protección Temporal (TPS) de casi 60.000 hondureños y nicaragüenses, lo que los expone a la deportación tras vivir más de 25 años en Estados Unidos. "Le pedimos, por favor, que, ya que cerró las fronteras, a los que estamos acá adentro nos dé un estatus temporal, se lo pedimos con clemencia, de corazón, que no olvide que nosotros hemos construido, hemos trabajado, hemos aportado", declaró a EFE la hondureña Iris Aguilar en Miami.