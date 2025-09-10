Trump pide la pena de muerte para el asesino de joven ucraniana en Carolina del Norte

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este miércoles que se condenara con la pena de muerte al asesino de una joven mujer ucraniana en Charlotte, en Carolina del Norte, el pasado mes de agosto.

"El ANIMAL que mató tan violentamente a la hermosa joven de Ucrania, quien vino a Estados Unidos buscando paz y seguridad, debe recibir un juicio 'rápido' (¡no hay duda!) y ser sentenciado ÚNICAMENTE con la PENA DE MUERTE. ¡¡¡No puede haber otra opción!!!", escribió Trump en su red social, Truth Social.

Trump publicó este mensaje después de que se conociera el caso de Irina Zarutska, a quien un hombre, identificado como Decarlos Brown, apuñaló mortalmente en el cuello el pasado 22 de agosto cuando viajaba a bordo de un tren en Charlotte, donde la joven se desangró ante la pasividad de los algunos pasajeros.

Este martes, el mandatario urgió a su Gobierno a ser "despiadado" con los delincuentes y a responder con "fuerza y determinación".